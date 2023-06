Das ist auf der "Langen Sommernacht" geboten

Die "Lange Sommernacht" findet am 7. Juli an drei Plätzen in Schwabmünchen statt. Die Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet. Ein Überblick über das Programm.

Der Schwabmünchner Sommer wird gefeiert: Unter dem Motto „Shoppen bis 22 Uhr und Feiern bis 23 Uhr“ veranstaltet die Werbegemeinschaft am Freitag, 7. Juli, die Lange Sommernacht in Schwabmünchen. Die Innenstadt Schwabmünchens verwandelt sich ab 18 Uhr wieder in eine Partymeile. Anders als in den vergangenen Jahren wird es jedoch drei unterschiedliche Veranstaltungsorte geben. Auf drei Bühnen gibt es Musik und die Innenstadt ist an diesem Abend autofrei.

Heuer gibt es bei der "Langen Sommernacht" erstmals drei "Partyzonen"

Rund um den Ludwig-Rössle-Platz an der Pfarrkirche St. Michael können die Besucher das Dolce Vita Italiens genießen. Die beiden Entertainer „Salvatore e Rosario“ – bekannt aus vielen TV-Produktionen – bringen Italien nach Schwabmünchen. Italienisches Essen macht Appetit auf den Sommer.

Multikulti geht es weiter Richtung Stadtplatz. Dort gibt’s ein Kessel Buntes von heimischen Kässpatzen über französische Crêpes bis zu sommerlichen Cocktails. Die Band HautNah Music sorgt für Musik.

Wer es lieber etwas rustikaler mag, findet seinen Platz beim Fuggerhof. Dort unterhält ab 18 Uhr John Gibson. Liebhaber des klassischen Burgers und der feurigen Grillwurst kommen auf Ihre Kosten.

Die ansässigen Schwabmünchner Unternehmen haben an diesem Freitag bis 22 Uhr geöffnet. Auftritte unterschiedlicher Tanzgruppen und Kinderattraktionen runden das bunte Programm der Langen Sommernacht ab.

Straßensperrung: Die Fuggerstraße (bis Apothekergasse) und Luitpoldstraße (bis zur Kreuzung Mindelheimer Straße) sind an diesem Tag ab 14 Uhr wegen Aufbauarbeiten gesperrt.

Parkmöglichkeiten: Kostenlose Parkplätze stehen am Schrannenplatz, am Festplatz und an der Geyerburg zur Verfügung.

"Lange Sommernacht" in Schwamünchen: Das Programm im Überblick

Area "Bella Italia" an der Pfarrkirche

Gastroangebot : Italienische Küche

Musik: Salvatore e Domenico

Auftritte: Sunny Kids ab 19 Uhr, Mittelstetter Garde ab 20 Uhr.

Area „Rund um den Stadtplatz“

Gastroangebot : Gemischt, von Kässpatzen bis zur Grillwurst

Musik: HautNah Music

Auftritt: Sunny Kids um 18 Uhr

Area „Fuggerhof“

Gastroangebot : Verschiedenes, von der Candybar bis zum Burger

Musik: John Gibson

Aufritt: Sunny Kids: um 18:30 Uhr

Für Kinder gibt es von 18 bis 22 Uhr