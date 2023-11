Das ist heuer neu auf dem Schwabmünchner Weihnachtsmarkt

Vor dem Hoigarten steigt wieder das Hoigärtle auf dem Stadtplatz im Zentrum. Was in der Vorweihnachtszeit geboten ist.

Die Fuggerstraße in Schwabmünchen ist bereits weihnachtlich geschmückt. Und in der Stadt startet in wenigen Tagen der Hoigarten der Werbegemeinschaft, wie bereits im vergangenen Jahr wieder auf dem Stadtplatz im Zentrum. Bevor allerdings der große Weihnachtsmarkt beginnt, findet am Samstag, 25. November, von 14 bis 18 Uhr das „Hoigärtle“ statt – ein Adventsmarkt von Kindern für Kinder. Mit dabei sind dieses Mal alle Schwabmünchner Kindergärten, sowie die Jugendgruppen des THW, der Wasserwacht, Adventure Rapis, die Grundschule Schwabmünchen und die Mittelstetter Faschingsgarde.

Hunderte Gäste besuchten 2022 das erste Schwabmünchner "Hoigärtle", ein Weihnachtsmarkt von und für Kinder. Foto: Alexandra Wilbert

Das Hoigärtle hatte seine Premiere im vergangenen Jahr und war ein „voller Erfolg“, so Alexandra Wilbert von der Werbegemeinschaft. Neu heuer sind ein Märchenzelt im Stadtgarten, Kutschfahrten und ein Fotobus.

Kinderkarussell dreht im Stadtgarten seine Ruden

Der Schwabmünchner Hoigarten startet dann fünf Tage später, am Donnerstag, 30. November, ab 16 Uhr. Dabei wird der Stadtplatz von 18 Ausstellern bespielt. Neben Glühwein und Speisen gibt es wieder Kunsthandwerk, Geschenkartikel, Mützen, Socken, Plätzchen und vieles mehr. Neu ist heuer ein Kinderkarussell, das im Stadtgarten seine Runden dreht. Die Werbegemeinschaft selbst ist heuer erstmals mit einer eigenen Bude vertreten und verkauft Weihnachtstassen. In einigen dieser Tassen befindet sich Lose. Die Käufer können Preise im Wert von insgesamt 3000 Euro gewinnen. Zudem sind dort auch die Gutscheine der Werbegemeinschaft erhältlich. Mit ihnen kann in zahlreichen Einzelhandelsgeschäften der Stadt eingekauft werden.

An jedem Öffnungstag gibt es Auftritt von Bands, Chören oder Kapellen. Besonderheiten hörenswert und erstmals mit dabei sind das Duo Grenzenlos zusammen mit Salvatore e Rosario am Donnerstag, 7. Dezember.

Der Hoigarten dauert bis Sonntag, 17. Dezember. Geöffnet ist immer donnerstags und freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 15 bis 20 Uhr.

Das Programm im Überblick: