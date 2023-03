Das letzte Einhorn tanzt sich in die Herzen der Zuschauer

Schwabmünchens Tanzwelt begeistert mehr als 1000 Zuschauer mit der eigenen Interpretation des Zeichentrickfilms. Die Aufführung ist für alle ein Gewinn.

Das Publikum erhob sich von den Plätzen, kräftiger Beifall forderte die Öffnung des Bühnenvorhangs zum dritten Mal, und die 15 Solisten und 100 weitere Darsteller verbeugten sich erneut. "Das letzte Einhorn", ein Ballett basierend auf dem 1982 produzierten Zeichentrickfilm, begeisterte in zwei umjubelten Aufführungen in der Stadthalle die Besucher aller Altersgruppen. Larissa Nowomiejski, diplomierte Tanzpädagogin und Inhaberin von " Schwabmünchens Tanzwelt" brachte als Choreografin mit ihren Tänzerinnen und Tänzern eine Produktion auf die Bühne, die ihresgleichen sucht.

49 Bilder Die Tanzwelt Schwabmünchen präsentiert das letzte Einhorn Foto: Uwe Bolten

"Durch die Pandemie mussten wir drei Jahre warten, um Ihnen das Stück zu präsentieren", sagte sie zur Begrüßung. "Und nun ist es, als ob wir nach Hause kommen. Ihr Besuch ist aktive Kulturförderung", fuhr sie mit Blick auf das nahezu ausverkaufte Haus fort. Nowomiejski selbst hat in früher Kindheit den Zauber der Bühne erlebt und kann diesen nun an ihre Schülerschaft weitergeben. "Danke, Sie erlauben uns, zu träumen", sagte sie abschließend.

So rettet das Einhorn seine Artgenossen

In 25 Szenen verfolgten die Besucher gebannt die farbenfrohe Geschichte des vermeintlich letzten Einhorns (Natascha Kemme), das nur Freude und Glück empfingen kann. Von einem Schmetterling (Lara Rast) erfährt es, dass die anderen Tiere seiner Art vom roten Stier (Ronja Heyking und Alisa Wolf) gejagt wurden und verschwanden.

Der rote Stier (Ronja Heyking und Alisa Wolf) bedroht das letzte Einhorn (Natascha Kemme). Foto: Uwe Bolten

Auf seiner Suche nach den Artgenossen wird das Fabelwesen von Mommy Fortuna (Elke Lange) und ihrem Raben (Marie Lange) gefangen genommen und im Kuriositätenzirkus ausgestellt. Dort trifft das Einhorn auf Schmendrick, den Zauberer (Antonia Mayr) und die Harpyie (Klara Meyer). Schmendrick befreit das Einhorn und die Harpyie, diese tötet Mommy Fortuna. Das Einhorn und Schmendrick nehmen noch die Räuberbraut Molly Grue (Meret Karpf) in ihre Gruppe auf, um die verschwundenen Tiere zu suchen. Kurz vor dem Schloss von Königin Haggard (Klara Schmitt) wird die Gruppe vom roten Stier gestellt, der Zauberer verwandelt das Einhorn in Lady Amalthea (Larissa Nowomiejski), da sich der Stier nicht für Menschen interessiert.

Amalthea verliebt sich in den Prinzen Lir (Bernd Nieß), von der Katze (Emma Herrle) erfährt die Gruppe den Aufenthaltsort des Stiers. In einem dramatischen Kampf, in dem Schmendrick wieder die wahre Natur des Einhorns herstellt, wird der Stier in das Meer zurückgedrängt, und die verschwundenen Einhörner kehren zurück. Das Einhorn kehrt wieder in seinen Wald zurück, ist jedoch durch die Trennung vom Prinzen nun in der Lage, auch Leid zu empfinden.

Publikum in Schwabmünchen genießt das Pas de deux

Teile der bekannten Originalfilmmusik von Jimmy Webb und der US-Band America mischte Nowomiejski, die auch für die musikalische Inszenierung verantwortlich zeichnete, mit Instrumentaltiteln verschiedener Genre, um den zahlreichen Gruppenchoreografien die entsprechende Basis zu bieten.

Die szenischen Auftritte der Vögel, Blumen, Schmetterlinge Fledermäuse, Flammen, Wasser, Mäuse, Räuberbande und nicht zuletzt die der großen Anzahl von Einhörnern bedachte das Publikum mit kräftigem Beifall; der Pas de deux von Lady Amalthea und Prinz Lir sowie der Tanz der Skelette kamen besonders gut an.

Fantasievolle Kostüme setzten den Auftritt in Szene

Allen Mitwirkenden war die Tanz- und Spiellust deutlich anzumerken, die emotionalen Spannungsbögen zwischen angsteinflößender Dramatik und friedvollem Miteinander wurden nicht nur durch den Tanz, sondern auch aufgrund der fantasievollen Kostüme, in Szene gesetzt.

Das Kostüm der Harpyie (Klara Meyer) war ein Kunstwerk für sich. Foto: Uwe Bolten

Diese wurden ebenfalls in Schwabmünchens Tanzwelt gefertigt. Unterstützt wurde die Wirkung der Darbietung durch eine effektvolle Ausleuchtung der Spielfläche. Den Akteuren war beim Schlussbild die Begeisterung anzusehen, noch lange hallte der Beifall des Publikums nach. Die gesamte Inszenierung sicherte sich einen Stellenwert als Glanzstück in der Schwabmünchner Kunst- und Kulturszene.