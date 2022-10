Das Rätsel um die silbernen Masten ist gelöst

An mehreren Straßen in Schwabmünchen stehen meterhohe Masten. Im Netz wurde über deren Zweck gerätselt. Der Schwabmünchner Stadtbaumeister kennt die richtige Antwort.

Gut fünf Meter hoch ragen die silbernen Stangen in die Höhe, und sie stehen seit Wochenbeginn an mehreren Straßen, zum Beispiel in der Gartenstraße an der Kreuzung zur Lechfelder Straße, an der Giromagnystraße oder am Breitweg Ecke Holzheystraße. Am Dienstag entbrannte im Internet ein großes Rätselraten, warum die Masten dort stehen und was sie machen. Die Vorschläge reichten von Feinstaubmessung über Lärmmessung bis hin zur Verkehrszählung. Nur eine der drei Optionen ist richtig.

Stadtbaumeister Stefan Michelfeit kennt des Rätsels Lösung und klärt auf Nachfrage unserer Redaktion auf: "Es handelt sich um eine Verkehrszählung. Früher standen bei diesen Zählungen Menschen an der Straße und führten eine Strichliste, heutzutage erledigt das eine Kamera."

Verkehr wurde 24 Stunden lang gezählt

Die Stadt selbst hat die 24-Stunden-Verkehrszählung, als Teil einer ganzen Verkehrsuntersuchung im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts, in Auftrag gegeben. Auf Grundlage der Zahlen und Untersuchungen sollen einige Straßen neu bewertet und in Zukunft gegebenenfalls umgestaltet werden. Statt einer Kreuzung könnte zum Beispiel ein Kreisverkehr sinnvoller sein, oder auch eine Ampel. Die letzte umfassende Verkehrszählung in der Stadt liegt 17 Jahre zurück und erfolgte zuletzt im Jahr 2005.

Geplanter Straßentausch zwischen Freistaat und Schwabmünchen steht an

Hauptgrund der Zählung ist aber auch ein bereits lange geplanter Tausch der Staatsstraße 2027, die durch die Stadt führt und dem Freistaat Bayern gehört, mit der Süd-Ost-Entlastung, die der Stadt gehört. Die Staatsstraße 2027 führt von der Giromagnystraße über die Mindelheimer Straße zur Luitpoldstraße hinauf über Feyerabend- und Bahnhofstraße zur Landsberger Straße Richtung Untermeitingen. Auch hierfür sei die Verkehrsuntersuchung Grundlage für künftige Entscheidungen, wie die Straße sinnvoll umgestaltet werden kann, sagt Michelfeit.

Abbau der Masten am Mittwoch

Speziell in der Bahnhofstraße, aber auch in der Mindelheimer Straße möchte die Stadt in Zukunft die Verkehrssituation verbessern, ist aber nicht wirklich handlungsfähig, weil ihr die Straße bislang nicht gehört. Der Freistaat würde die Staatsstraße 2027 an die Stadt abgeben und hätte im Gegenzug gerne die Südost-Umgehung dafür. Sie führt vom Kreisverkehr bei der ehemaligen Firma Ritter Richtung Untermeitingen bis zur Abzweigung auf die Untermeitinger Straße. Mehrere Anfragen diesbezüglich stellte der Freistaat bereits. Nun könnte der Tausch zeitnah erfolgen.

Die Masten für die Verkehrszählung sind übrigens am Mittwoch bereits wieder abgebaut worden.