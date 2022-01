Schwabmünchen

vor 40 Min.

Das sagt der Tankstellen-Besitzer nach dem bewaffneten Überfall

Die Aral-Tankstelle in der Kaufbeurer Straße in Schwabmünchen wurde am Samstag überfallen.

Plus Die Schwabmünchner Aral-Tankstelle in der Kaufbeurer Straße wurde am Samstag überfallen. Der Besitzer hat mit uns über die Situation gesprochen.

Von Norbert Staub

Seit mehr als 100 Jahren betreibt die Familien Meiringer in Schwabmünchen Tankstellen. In der Zeit erlebt man viele Dinge - aber so etwas, wie ihnen am Samstag um kurz nach 19 Uhr widerfahren ist, gab es noch nie: Die Aral-Tankstelle in der Kaufbeurer Straße wurde überfallen. Besitzer Andreas Meiringer schildert gegenüber unserer Redaktion, was passiert ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen