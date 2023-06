Das Schwabmünchner Hallenbad nimmt Gestalt an

Plus Beim Richtfest des neuen Lehrschwimmbeckens beim Schulzentrum gab es erste Einblicke in den im Zeitplan liegenden Rohbau. Einziger Wermutstropfen: die gestiegenen Kosten.

Es sind gute Nachrichten, die Bürgermeister Lorenz Müller und Architekt Wolfgang Gollwitzer an diesem Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein verkündeten: Der Bau des Hallenbades in Schwabmünchen liegt "voll im Zeitplan". Nach etwa einem Jahr Bauzeit hat das Lehrschwimmbecken – wie es Amtsdeutsch bezeichnet wird – seine maximale Höhe erreicht, und der Rohbau wurde fertiggestellt. Entsprechend wurde das Richtfest unter Anwesenheit unter anderem von Vertretern und Arbeitern der ausführenden Baufirmen sowie Politikern abgehalten. Der Blick auf die Kosten trübte die positive Stimmung dabei kurzzeitig.

"Andere machen Hallenbäder zu, wir machen eines auf, indem wir ein neues bauen", sagte Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller. Er sprach von einem "Highlight für den südlichen Landkreis". Allerdings auch von einem finanziellen Kraftakt: Mit den aktuell veranschlagten 19,1 Millionen Euro sei das Hallenbad nicht nur das größte Hochbauprojekt seiner bisherigen Amtszeit, sondern wohl auch der vergangenen Jahrzehnte. Verläuft alles nach Plan, rechnen die Beteiligten mit einer Eröffnung im Sommer 2024, spätestens zum Schuljahresbeginn im September.