Schwabmünchen

06:30 Uhr

Das Schwabmünchner Schulzentrum braucht neue Bushaltestellen

Der Schulbusverkehr am Leonhard-Wagner-Schulzentrum in Schwabmünchen wird im Herbst in den Linienbusverkehr integriert.

Von Christian Kruppe Artikel anhören Shape

Ab Herbst wird der Schulbusverkehr an den Schwabmünchner Leonhard-Wagner-Schulen in den Linienverkehr des AVV integriert. Das hat am Schulzentrum am Breitweg auch bauliche Folgen. Bislang stehen zehn Haltestellen zur Verfügung, die von Standard-Reisebussen angefahren werden. Doch ab September wird der kombinierte Schulbus-Linienverkehr mit Gelenkbussen bedient. Daraus resultiert eine Verringerung der Haltestellen von zehn auf sieben. Trotzdem wird es künftig nicht mehr möglich sein, die Haltestellen einfach entlang der Buszufahrt in einer Linie darzustellen, so wie es aktuell der Fall ist.

