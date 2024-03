Das Schwimmteam lässt aufhorchen

Gute Leistungen zeigten die Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Schwabmünchen beim Internationalen Schwimmfest in Heidenheim.

Beim hochklassig besetzten Internationalen Schwimmfest der Stadtwerke Heidenheim stellten sich fünf Schwimmerinnen des TSV Schwabmünchen der Konkurrenz und sorgten für positive Überraschungen. Über 400 Sportler und Sportlerinnen aus Bayern, Baden-Württemberg und sogar aus Lichtenstein und der Schweiz trafen sich im 50-Meter-Hallenbad „Aquarena“.

Annalena Dietrich (Jahrgang 2007) erreichte über 100 Meter Schmetterling den Finallauf der besten Acht. In einem packenden Rennen verbesserte sie ihre Vorlaufzeit um eine Sekunde auf die hervorragende Zeit von 1:10,69 Minuten und schlug als siebte an. In der Jahrgangswertung sicherte sie sich zusätzlich Silber über 100 Meter Schmetterling, 200 Meter Schmetterling und über 200 Meter Brust sowie Bronze über 100 Meter Brust.

Die erst knapp ein Jahr in der Leistungsgruppe trainierende Emilia Kothe setzte Glanzpunkte über die Freistilstrecken, aber auch über 100 Meter Schmetterling. In der Wertung des Jahrgangs 2011 siegte sie über 100 Meter Freistil, über 100 Meter Schmetterling wurde ihr zusätzlich die Bronzemedaille überreicht. Besonders über 50 Meter Freistil ließ sie mit der ausgezeichneten Zeit von 0:30,43 Minuten aufhorchen und durfte dank der zweitbesten Punkteleistung der Jahrgänge 2011/2012 einen Geldpreis in Empfang nehmen.

Obwohl Hannah Söllner nicht unbedingt einen Schokoladentag erwischte, siegte sie im Jahrgang 2008 über 200 Meter Lagen und 100 Meter Schmetterling, belegte Rang zwei über 200 Meter Schmetterling und Rang drei über 100 Meter Rücken und 200 Meter Freistil. Xenia Trauter (Jahrgang 2010) ging ebenfalls medaillendekoriert nach Hause. Für sie stand schließlich Rang zwei über 200 Meter Rücken und Rang drei über 100 Meter Rücken fest. Als Neuling in der Leistungsgruppe präsentierte sich Francisca Dietrich (Jahrgang 2011) in sehr guter Form. Die zum Teil überraschend stark verbesserten persönlichen Bestzeiten belegen eine steil ansteigende Formkurve.

In den Osterferien geht es nun ins Trainingslager, um eventuell Pflichtzeiten für hochwertige Wettkämpfe wie Bayerische, Süddeutsche oder Deutsche Meisterschaften zu erreichen. (AZ)