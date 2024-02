Schwabmünchen

vor 19 Min.

Das sind die Probleme der regionalen Erzeuger

Plus Fachleute informieren auf dem Pfänder-Hof in Schwabmünchen über die Hemmnisse in der Branche der regionalen Erzeuger.

Von Hieronymus Schneider

Regional erzeugte Lebensmittel sind bei Verbrauchern sehr beliebt und trotzdem haben die Bauern erhebliche Probleme, ihre Waren zu einem fairen Preis auf den Markt zu bringen. Um den Hemmnissen auf den Grund zu gehen, trafen sich die SPD-Landtagsabgeordnete Anna Rasehorn und die Augsburger SPD-Stadträtin Sieglinde Wisniewski mit Vertretern der Solidargemeinschaft „Unser Land“ auf dem Pfänder-Hof in Schwabmünchen nahe der Wertach.

Pfäderhof in Schwabmünchen: Vom Milchviehbetrieb zum Biogemüseanbau

Seniorchef Hans Pfänder erklärte die Geschichte des früheren Milchviehbetriebs, mit dem er seit den 1960er-Jahren in die biologische Landwirtschaft hineingewachsen ist. Aus ethischen Gründen habe er mit der Tierhaltung aufgehört und sich dem Gemüseanbau verschrieben. Der seit 1986 als Bioland zertifizierte Betrieb wird heute im Familienverband von den Söhnen Johannes und Florian geleitet. Auf dem Hof gibt es auch eine Herberge für etwa acht rumänische Saisonarbeiter. Die Erzeugnisse werden im eigenen Hofladen verkauft, aber es braucht darüber hinaus auch eine Vermarktung im Netzwerk „Unser Land“.

