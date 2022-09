Das Singoldsand Festival kann noch einen Preis abräumen

Plus Durch den Erhalt des Ehrenamtspreises der Stiftung "Versicherungskammer Bayern" ist das Festival nun für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Abgestimmt wird über ein Online-Voting.

Alle waren sie stolz. Die Festival-Verantwortlichen, das große Team und auch Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller - alle strahlten um die Wette, als Mitte August, einen Tag vor Beginn des Singoldsand, der Bayerische Ehrenamtspreis an das Event verliehen wurde. "Das Festival ermöglicht Jugendlichen, Vereinen und Organisationen die Förderung und Professionalisierung ihrer Talente, stärkt das Engagement sowie das gesellschaftliche Verantwortungsbewusstsein vor Ort", begründete Franz Kränzler, Vorstandsmitglied der Versicherungskammer-Stiftung, die Ehrung. Patrick Jung und Michael Ostner freuten sich über 5000 Euro und einen "Preis, den man nicht jeden Tag bekommt". Nun geht es einen Schritt weiter.