Das wünscht sich die Schwabmünchner Jugend

Was benötigen die Jugendlichen in Schwabmünchen? Eine Frage, die sich Stadtrat und Verwaltung regelmäßig stellen. Und eine Frage, die sich die Erwachsenen nun von denen beantworten haben lassen, um die es geht: Den Jugendlichen selbst. Bei der kürzlich stattgefundenen Jungbürgerversammlung kamen viele der Themen auf den Tisch, die die jungen Schwabmünchner bewegen. Erst in Workshops, zum Abschluss in einer Diskussion mit Bürgermeister Lorenz Müller wurden die Themen Jugendzentrum, Skaterplatz (und andere Plätze), Jugendbeirat sowie Wünsche an die Stadt und den Jugendbeirat angegangen.

Christian Kruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lorenz Müller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jugendzentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis