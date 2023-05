Der Blaulichttag lockt Tausende Besucher nach Schwabmünchen

Plus In Schwabmünchen zeigen Rettungs-, Polizei- und Katastrophendienste, wie sie arbeiten. Besucher dürfen Übungen sehen, selbst aktiv sein und hinter die Kulissen sehen.

Bereits kurz nach Beginn des Blaulichttages waren schon viele interessierte Besucherinnen und Besucher vor Ort. Zu sehen gab es eigentlich alles, was ein blaues Licht auf dem Dach hat und noch mehr. Technisches Hilfswerk, Bayerisches Rotes Kreuz, Feuerwehr, Wasserwacht, Polizei, Bundeswehr und die Rettungshunde der Johanniter sowie eine Diensthundestaffel der Polizei waren zur Stelle.

Schwabmünchen: Der Blaulichttag in Bildern

Die verschiedenen Organisationen hatten sich einiges einfallen lassen, um ihre Fähigkeiten und die Einsatzmöglichkeiten zu demonstrieren. Teilweise jede halbe Stunde gab es Vorführungen. Das THW demonstrierte zum Beispiel, wie Verschüttete aus einem eingestürzten Gebäude gerettet werden. Gezeigt wurde, wie innerhalb weniger Minuten mit Trennschleifer und Bohrhammer eine Wand so schonend eingerissen werden kann, dass dahinterliegende Verletzte nicht zu Schaden kommen.