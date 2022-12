Defekter Computer löst Schwelbrand in Mittelstetten aus

Im Schwabmünchner Stadtteil Mittelstetten hat es gebrannt. Ein Rauchmelder verhinderte Schlimmeres. Doch der Schaden ist trotzdem groß.

Wie gut, dass es Feuermelder gibt: Er verhinderte am Sonntagmorgen Schlimmeres in einem Wohnhaus in Mittelstetten.

Ein 60-Jähriger wurde gegen 7.30 Uhr durch den schrillenden Feuermelder geweckt. Er eilte ins Obergeschoss seines Wohnhauses und stellte dort laut Polizei eine massive Rauchentwicklung fest. Sofort setzte der Mann den Notruf ab. Die Feuerwehr aus Mittelstetten und Schwabmünchen brachte den Schwelbrand unter Kontrolle.

Brand in Schwabmünchen: 60-Jähriger zieht sich Rauchvergiftung zu

Ursache für den Brand dürfte laut Polizeibericht ein defekter Computer gewesen sein. Der Hausbesitzer wurde mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. (AZ)