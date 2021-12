Defibrillator rettet Schwabmünchnerin das Leben - nun spendet sie einen

Plus Hilde Triendl erlitt einen Kollaps. Nur durch Zufall konnte sie wiederbelebt werden. Nun hat sie den Schwabmünchner Nachwuchssanitätern einen Übungs-AED gespendet.

Im Sommer dieses Jahres erlitt Hilde Triendl aus Schwabmünchen einen Kollaps. Eigentlich wollte sie sich erholen, reiste mit ihrem Ehemann nach Norddeutschland. Doch plötzlich brach ihr Kreislauf zusammen. "Mir ist schwarz vor Augen geworden und ich bin zusammengebrochen", erinnert sich Triendl.