Der Bauhof in Schwabmünchen soll (zusammen)wachsen

Plus Der Bauhof in Schwabmünchen braucht mehr Platz. Wie die Pläne aussehen und warum eine Erweiterung bislang nicht möglich war.

Der Bauhof an der Riedstraße neben dem Feuerwehrhaus soll erweitert werden. Warum das nötig ist, darüber sprachen die Mitglieder des Bau-, Werk- und Umweltausschusses am Dienstagabend im Rathaus.