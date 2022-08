Der Kammerchor ist unter neuer Leitung

Jürgen Reichardt stellt sich als Vorsitzender nicht mehr zur Wahl. Guido Fürst leitet nun die Geschicke des Schwabmünchner Chors.

In der Jahreshauptversammlung des Kammerchors Schwabmünchen wurde nach drei Jahren der Vorstand neu gewählt. Nach sechs Jahren als Erster Vorsitzender stellte sich Jürgen Reichardt nicht mehr zur Wahl. Sein Amt übernimmt nun Guido Fürst. Der 68-Jährige ist seit 17 Jahren aktiver Sänger im Kammerchor und war viele Jahre Kassenprüfer. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Den Gesamtvorstand bilden Guido Fürst (Erster Vorsitzender), Martina Maisterl (Zweite Vorsitzende), Tobias Burann-Drixler (musikalischer Direktor), Katja Eing (Notenwartin), Gerhard Birkle (Pressereferent), Dorothee Mehlhart (Schriftführerin) und Anne Bertuleit (Schatzmeisterin). Neue gewählte Kassenprüfer sind Ulrich Thierauf und Sybille Heidemeyer.

Chor in Schwabmünchen sucht noch Mitglieder

Der Kammerchor, der kürzlich mit einem kleinen Konzert auf dem Stadtfest zu hören war, hat aktuell 39 Mitglieder. "Neue Stimmen - insbesondere Männerstimmen - sind herzlich willkommen", so Chorleiter Tobias Burann-Drixler. Der Kammerchor hat ein breit aufgestelltes Repertoire, das große klassische Chorwerke, geistliche und weltliche A-cappella-Stücke, Opernchöre, Filmmusik und internationale Popsongs umfasst. Nach den Sommerferien starten die Chorproben am 13. September und finden nun dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr im neuen Probenzentrum an der Museumstraße in Schwabmünchen statt. Dann beginnen die Vorbereitungen für das Konzert am dritten Adventssonntag (18. Dezember) in der Klosterlechfelder Wallfahrtskirche Maria Hilf.