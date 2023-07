Der Kammerchor Schwabmünchen ist preisgekrönt

Musik auf hohem Niveau bietet der Kammerchor. Das beweisen eine ganze Reihe von Auszeichnungen, auch die jüngste, der Anerkennungspreis bei der Verleihung des Kunst- und Kulturpreises der Stadt.

Faszinierend, wie der musikalische Direktor des Kammerchors Schwabmünchen die einzelnen Stimmenlagen, Tenor, Alt, Bass, Sopran zusammenführt und daraus ein wohlklingendes Lied bei der Probe erklingen lässt, sogar auf schwedisch. Rund 35 engagierte Sängerinnen und Sänger hängen an den Lippen von Tobias Burann-Drixler, folgen jedem Handzeichen, wiederholen präzise seine Tonvorgabe, seinen Takt, seine Pausen.

Leitung hat ein studierter Kirchenmusiker inne

Den Kammerchor Schwabmünchen gibt es inzwischen seit 27 Jahren, 21 davon kümmert sich der hoch qualifizierte studierte Kirchenmusiker um ihn. „Mit Tobias Burann-Drixler zu arbeiten, ist einfach ein Genuss. Er steht musikalisch über dem Chor und ist ein Wunder an Geduld“, freut sich der Sänger und Vorsitzende Guido Fürst. Und Burann-Drixler zeigt sich nicht weniger begeistert: „Der Chor und der Verein sind toll und menschlich klasse.“ Das ist nur ein Teil seiner Anerkennung: „Hier kann ich verwirklichen, was ich will“, sagt er und zählt begeistert die Stilrichtungen des Chors auf: „Von Klassik bis Pop, von Filmmusik bis Game, von Barock bis Modern, mit diesem Chor ist fast alles möglich.“

Tobias Burann-Drixler ist der musikalische Direktor des Kammerchors Schwabmünchen. Foto: Hieronymus Schneider

Dabei arbeitet Burann-Drixler eigentlich hauptamtlich als Kirchenmusiker bei St. Felicitas in Bobingen, betreut noch weitere Chöre, gibt Einzelunterricht und singt selbst in verschiedenen Formationen. Eine Familie mit drei Kindern hat der Bobinger auch noch.

Kammerchor Schwabmünchen sucht Männer

Ein Großprojekt, zuletzt Carmina Burana zum 25-jährigen Bestehen des Chors, zwei große Konzerte und ein paar kleinere pro Jahr übt der Dirigent mit den Sängerinnen und Sängern ein. Das Gesamtrepertoire ist inzwischen riesig, alles auf hohem Niveau. „Die Stimmen und die Zusammensetzung sind wirklich gut. Allerdings würde ich mich freuen, mehr Männerstimmen zu bekommen, vor allem für Tenor und Bass.“ Das Verhältnis vier Frauen zu einem Mann müsse zugunsten des männlichen Geschlechts verbessert werden, weiß Burann-Drixler.

Der Schwabmünchner Chor ist in Schwaben spitze

Trotzdem: Der Schwabmünchner Kammerchor ist in Schwaben Spitze, in Bayern höchst anerkannt. Das genügt dem Chorleiter aber noch nicht: „Ziel ist zunächst, die Männerstimmen zu stabilisieren. Mein großer Wunsch ist es aber, das schwierige Bruckner Te Deum zu verwirklichen.“ Dafür wird aber wohl der derzeitige Probenumfang von einmal zwei Stunden pro Woche plus einzelne ganze Wochenenden oder Wochen nicht genügen. Gut dafür ist, dass der Chor ambitioniert, menschlich und künstlerisch gut zusammengewachsen ist, Spaß am Singen hat und von seinem musikalischen Direktor begeistert ist. Alle zusammen haben Freude daran, andere Kirchenchöre zu unterstützen, bei Veranstaltungen wie dem Stadtfest zu singen und beispielsweise für Hochzeiten gebucht zu werden.

Für den Kunst- und Kulturpreis der Stadt Schwabmünchen hat sich der Chor übrigens selbst beworben, weil er weiß, was er zu leisten imstande ist. „Es war schwierig, für das Vorsingen am Nachmittag eines Arbeitstags, auch wenn es nur eine Viertelstunde dauerte, aber auch mehrere Stunden Wartezeit beinhaltete, genügend Sängerinnen und Sänger von ihrem Beruf loszueisen“, so Burann-Drixler. Er macht für das Erlangen des Anerkennungspreises neben der gesanglichen Leistungsfähigkeit die hohe Motivation des Chors und die richtige Liedauswahl verantwortlich.

Der nächste große Auftritt steht an

Was der jüngste Preis der Stadt Schwabmünchen für den Verein bedeutet? „Das ist eine schöne Anerkennung für unsere viele Arbeit, bringt uns weiteres Renommee und vielleicht die ein oder andere Einladung zu schönen Veranstaltungen, auch zusammen mit anderen Chören“, so Fürst, der sich mit Burann-Drixler schon jetzt auf den nächsten großen Auftritt im Landkreis freut: das Konzert in Bobingen am 19. November.