Der Kulturherbst startet mit einem Duo aus Österreich

Der Kulturherbst der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen startet. Was am Wochenende geboten ist.

Es geht wieder los. Die Sommerpause der Konzerte der Buchhandling Schmid aus Schwabmünchen ist vorbei. Das Herbstprogramm startet am Sonntag, 11. September, mit einer neuen Lokation und zwei ganz besonderen Künstlern.

Seit zehn Jahren arbeiten die beiden Österreicher nunmehr im Duo zusammen als "BartholomeyBittmann": der Cellist Matthias Bartolomey sowie der Geiger und Mandolaspieler Klemens Bittmann. Sie führen in ihrem Zusammenspiel ihr stark in der klassischen Musiktradition verankertes Instrumentarium auf einen neuen Weg. Mit Spontanität und Improvisation der Jazzästhetik verbinden sie intim groovende bis hin zu kraftvoll rockende Elemente und bieten unbändige Spiellust und radikalen Rhythmus.

Bittmann studierte Violine an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz und in Paris. Danach spielte er in unterschiedlichen Gruppen, leitete Workshops, lehrte an der Kunstuniversität in Graz und zeichnete sich als Arrangeur bei großen Projekten aus.

Sie spielten schon in der Hamburger Elbphilharmonie

Matthias Bartolomey ist stärker in der abendländischen Kunstmusik verankert. Er studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und am Mozarteum in Salzburg, wirkte im Orchester der Wiener Staatsoper, bei den Wiener Philharmonikern, beim Chamber Orchestra of Europe und dem Mahler Chamber Orchestra mit. Seit 2010 ist er Solo-Cellist bei dem von Nikolaus Harnoncourt gegründeten Concentus Musicus Wien. Ihr Können boten sie auch schon neben anderen Spielstätten in der Elbphilharmonie in Hamburg.

"Wir leben in einer Zeit, in der viele Musiker, die aus der klassischen Szene kommen, ihre Instrumente neu denken und entdecken", versucht Matthias Bartolomey den Diskurs zu fassen. "Letztlich aber geht es nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern wir wollen nur das machen, was wir auch selbst gerne hören wollen."

Einflüsse von Rock, Jazz und Metal

Das Cello ist von 1727, die Geige aus dem Jahr 1817. "Auch im klassischen und romantischen Repertoire wurden die Instrumente ordentlich rangenommen. Was sich bei unserem Repertoire vom üblichen Zugang der Streicher unterscheidet, sind die vielen rhythmischen Möglichkeiten, die wir mit unseren Instrumenten ausloten. Da gibt es einige Techniken, die helfen, unseren klangästhetischen Vorstellungen vor allem von Groove, Rhythmus, Perkussion freien Lauf zu lassen. Stilistisch sind wir sehr an Rock-, Metal- oder Jazzeinflüssen interessiert, wo es darum geht, Grenzen auszuloten und in extremere Spieltechniken hineinzugehen", sagen sie.

Das Duo hat also eine eigene Klangvorstellung, die den Natursound der Instrumente als Basis versteht, von der aus es durchzustarten gilt.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 11. September, um 19.30 Uhr in der Christuskirche in Schwabmünchen (Holzheystraße 22). Karten gibt es in der Buchhandling Schmid und an der Abendkasse.