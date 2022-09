Schwabmünchen

17:55 Uhr

Der Luise-Scheppler-Kindergarten steht unter Wasser: Kinder müssen umziehen

Plus Nach einem Wasserschaden ist der Luise-Scheppler-Kindergarten in Schwabmünchen über Wochen nicht nutzbar. Was dies für Eltern und Kinder bedeutet und wie es nun weitergeht.

Von Christian Kruppe

Das Loch ist nur etwa so groß wie der Kopf eines Streichholzes. Doch die Wirkung war fatal. Wohl über Wochen, wenn nicht gar Monate floss aus diesem Loch in einer Leitung Wasser in den Boden des Luise-Scheppler-Kindergartens in Schwabmünchen. Da der Bau keinen Keller hat, wurden so erst die Leitungsschächte geflutet, dann hat sich die Trittschalldämmung im Boden vollgesaugt. Mehr oder weniger durch Zufall wurde der Schaden Anfang August entdeckt. Das Ergebnis der Schadensaufnahme war ernüchternd. Mehr als die Hälfte der Bodenfläche steht im Wasser und muss aufwendig getrocknet werden. Rund 130 Löcher müssen in den Boden gebohrt werden, fünf Vakuumpumpen sollen die Trocknungsarbeit übernehmen. "Da ist an einen Kindergartenbetrieb nicht mehr zu denken", stellt der evangelische Pfarrer Andi Gatz klar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

