Der Segen der Sternsinger kam mit dem Aufkleber

Plus Wegen Corona konnten die Sternsinger in und um Schwabmünchen keine Hausbesuche machen. Trotzdem kam die zweithöchste Spende seit 1992 zusammen.

Normalerweise ziehen die Sternsinger mit dem Handwagen durch die Stadt. Wegen der Corona-Pandemie fielen die Hausbesuche aus. Corona hatte bereits im vergangenen Jahr das Vorbereitungsteam dazu veranlasst, sich etwas Neues einfallen zu lassen.