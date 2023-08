Schwabmünchen

18:30 Uhr

Der Singoldsandkasten freut sich auf seine kleinen Besucher

Der Singoldsandkasten startet in diesem Jahr am 24. August.

Plus Am Donnerstag startet das Singoldsand-Festival in Schwabmünchen mit dem Singoldsandkasten für die Jüngsten. Welche Neuerungen es dieses Jahr gibt.

Vom 24. bis zum 26. August ist es wieder soweit: Das Singoldsand-Festival öffnet seine Pforten. Start ist am Donnerstag mit dem Singoldsandkasten, der von 14 Uhr bis 21 Uhr für die kleinen Besucher ein vielseitiges Programm bereithält. Freitag und Samstag, 25. und 26. August, werden dann zahlreiche Auftritte von jungen Künstlern erwartet. Das ist zum Start am Donnerstag geboten.

Leiterin Mairi MacFarlane erklärt: "Wir halten gemeinsam mit unserem Partner, dem Kreisjugendring Augsburg Land, am bewährten Konzept unseres Kindertages fest". Zu den Programmpunkten in diesem Jahr gehöre zum einen der Streichelzoo des Kaindlhofs mit Lamas und Ziegen. Zum anderen warte der Kreisjugendring Augsburg mit einer Hüpfburg auf und biete die Möglichkeit sich künstlerisch beim Siebdruck zu versuchen. Für sportlichen Spielspaß sorge zudem der TSV und die Volleyballmannschaft. "Es werden verschiedene Laufstationen für die Kinder angeboten werden, zum Beispiel auch ein Schubkarrenrennen", sagt Mairi McFarlane. Nach wie vor bleibe auch das Buddeln im Sand einer der zentralen Programmpunkte des Singoldsandkastens. "Jeder wird nach Lust und Laune so viel Buddeln können wie er Lust hat."

