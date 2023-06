Der Sommer 100 in Schwabmünchen startet

Von 23. Juni bis 18. August findet die Open-Air-Konzertreihe wieder im Rathausgarten statt. Infos zum Programm und zum Kartenverkauf.

Die Open-Air-Konzertreihe, die während der Corona-Pandemie aus der Not heraus geboren wurde, hat sich etabliert und startet in die vierte Runde. Von 23. Juni bis 18. August findet der Sommer100 wieder im Rathausgarten in Schwabmünchen statt. Auch auf dem Schrannenplatz und in den Stadtteilen Klimmach und Schwabegg sind Auftritte geplant.

Erstes Wochenende mit Swing, Jazz und Boogie

Los geht es heute, ab Freitag, um 19.30 Uhr mit dem Swing-, Jazz- und Boogie-Wochenende. Den Auftakt macht ab 18.30 Uhr das Orchestra Mondo mit Gypsy Swing und Tango im Rathausgarten. Jazz-Rock gibt es am Samstag, 24. Juni mit der Formation B3 Jazz Fusion im Rathausgarten, und am Sonntag spielen The Mojo Six Boogie und Blues auf dem Schrannenplatz. Ein Wochenende später gibt es dann Rock, Folk und Blues unter anderem mit der Band Acoustic Revolution. Neu beim Sommer100 sind heuer Auftritte eines Improvisationstheaters Anfang August.

Der Sommer 100 geht in die nächste Runde: Das Orchestra Mondo mach am 23. Juni den Auftakt im Rathausgarten in Schwabmünchen. Foto: Christoph Mittermüller

Das Gesamtprogramm gibt es im Veranstaltungs- und Kulturportal unter www.kultur-schwabmuenchen.de. Karten gibt es ebenfalls online oder immer donnerstags (außer an Feiertagen) zwischen 14 und 18 Uhr im Kulturbüro der Stadt Schwabmünchen, Fuggerstraße 50. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Die Besucher sollen ihre eigenen Sitzgelegenheiten und ihre Verpflegung selbst mitbringen.