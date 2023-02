Der Wald ist "wie ein Kindergarten ohne Türen"

Der erste Waldkindergarten Schwabmünchens startet ab Juni. Wie das Konzept aussieht und wer kommen darf.

Spielen, Basteln, Werkeln und Entdecken nach Herzenslust unter freiem Himmel – im neuen Schwabmünchner Waldkindergarten dürfen die "Wurzelkinder" ihrer Fantasie künftig freien Lauf lassen. Am Tag der offenen Tür gibt es schon allerlei zu sehen. Der Bauwagen und die Toiletten fehlen allerdings noch, ihre Umrisse wurden aber mit Ästen angedeutet.

Im Juni gehe los, berichtet Sozialpädagogin Kerstin Ziegler, die Leiterin des Waldkindergartens. Schon vorher hatte sie einen Kindergarten geleitet und ging dann in Elternzeit. Als die Stadt auf sie zuging und sie fragte, ob sie es sich vorstellen könne, den Kindergarten aufzubauen, habe sie sich gefreut: "Darin habe ich meine neue Herausforderung gesehen."

Für Kinder hat es einen ganz besonderen Wert, draußen zu sein

Kerstin Ziegler ist begeistert von dem aus Schweden stammenden Konzept Waldkindergarten: "Für die Kinder hat es einen ganz besonderen Wert, draußen zu sein – weniger Reize, nur die Natur. Da können sie wahnsinnig kreativ sein." Im Wald müssten Kinder selbst Konstrukteure werden, von Reizüberflutung und Überforderung wegen zu viel Spielzeug keine Spur. Ein wenig werde ihnen an die Hand gegeben, der Schwerpunkt liege in Naturmaterialien. Zudem müssten sie sehr viel miteinander kooperieren und Kompromisse finden. Das stärke das Sozialverhalten. "Das macht den Waldkindergarten aus. Dass es viel miteinander ist, miteinander was schaffen."

Zwei dieser Komposttoiletten soll es für den Waldkindergarten geben. Foto: Anna Mohl

Dass die Kinder im Waldkindergarten den ganzen Tag draußen sind und es keine festen Toiletten gibt, schrecke manche Eltern erst mal ab. Ziegler will die Vorbehalte entkräften. Die Kälte sei kein Problem, schließlich seien die Kinder den ganzen Tag in Bewegung. Mit der richtigen Kleidung würde den Kindern nicht kalt. Zusätzlich gebe es durch einen Bauwagen und ein Zelt Möglichkeiten zum Aufwärmen. Und für besonders kalte Temperaturen oder extreme Wetterlagen stehe ein Schutzraum in Schwabegg zur Verfügung. Als Toiletten werde es zwei begehbare Komposttoiletten geben, die seien sehr hygienisch.

Kommen nur die Harten in den Waldkindergarten?

Ob Kinder für den Waldkindergarten gewisse Voraussetzungen erfüllen müssten? "Nein", sagt Ziegler: "Ich glaube, dass jedes Kind in den Wald hineinwachsen kann." Insgesamt sei die richtige Kleidung wichtig. "Die Kinder müssen witterungsgerecht angezogen werden. Da gibt es aber auch Empfehlungen von uns." Laut Ziegler zeigen auch Studien zahlreiche Vorteile auf – zum Beispiel, dass die Kinder weniger krank seien: "Weil sie durch die viele frische Luft ein gestärktes Immunsystem bekommen." Es sei auch erwiesen, dass Waldkinder optimal für die Schule vorbereitet sind. Hier im Wald gebe es viele Möglichkeiten, sich spielerisch an Zahlen und Buchstaben heranzuwagen. Daneben seien die Herausforderungen des Waldes sehr positiv für Kinder: Allein der Weg über Wurzeln und Stöcke sei schon die beste Ergotherapie, sagt Ziegler und lacht.

Jeden Tag Forscher und Entdecker sein

Einmal pro Woche solle die Gruppe im Wald auf Entdeckungstour gehen – in der Nähe gebe es Biber, verrät Ziegler. Dort seien die Kinder jeden Tag Forscher und Entdecker und könnten die Elemente des Waldes kennenlernen. "Manche wissen gar nicht, wie ein Tannenzapfen ausschaut." Daneben werde auch das Umweltbewusstsein der Buben und Mädchen gestärkt: "Weil sie das von klein auf mitbekommen und wissen, wie wichtig das ist, die Natur sauber zu halten und zu schützen.“ Einen weiteren Vorteil sieht die Sozialpädagogin in der verminderten Lautstärke und Offenheit des Areals: "Hier haben die Kinder keine Begrenzung. Der Waldkindergarten ist einfach ein Kindergarten ohne Türen. Für Kinder ist der Freiraum wichtig, so können sie ganz anders zur Ruhe kommen." In einem Raum mit 25 Kindern sei die Lautstärke dagegen oft enorm.

Ähnlich sehen das die Eltern, die zum Tag der offenen Tür gekommen sind, mehrere hatten sich ein solches Angebot schon länger gewünscht. Einige haben ihr Kind schon angemeldet, so wie Dominik und Nicole Böhm. Ihre Tochter Zoey wird bald drei und soll im Juni anfangen. Regina Wieser wünscht sich, dass ihre Tochter erfahre, dass die ganze Natur ein Spielplatz ist. Auch die Ruhe des Waldes ist für sie wichtig.

Es werden noch Erzieherinnen und Erzieher gesucht

Das sei auch für die Erzieherinnen und Erzieher sehr entlastend und ein großer Pluspunkt im Wald, sagt Ziegler. Bisher ist sie noch die Einzige, für das pädagogische Team würden noch Erzieherinnen und Erzieher gesucht. "Wir würden uns sehr freuen, wenn manche ihre neue Herausforderung im Waldkindergarten sehen und sich bei uns bewerben", sagt Ziegler. Es ist ein Neuland für viele – nicht zuletzt für die Stadt Schwabmünchen, die das erste Mal Träger eines Waldkindergartens ist.

Die Anmeldung läuft

Für das neue Kindergartenjahr läuft die Anmeldung bis zum 3. März. Am 12. Juni startet der Waldkindergarten für Kinder, die noch zu Hause betreut werden und quer einsteigen, ab September geht es dann regulär für das nächste Jahr los. Kinder können ab drei Jahren bis zum Schuleintritt einsteigen, 25 Kinder kann der Waldkindergarten aufnehmen. Es gibt zwei Integrativplätze – für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Eine Anmeldung ist über das Anmeldeportal der Stadt Schwabmünchen möglich.