Deutsch-französische Freundschaften am Dreiländereck

Vom 2. bis 9. August 2025 fand die deutsch-französische Jugendbegegnung des Kreisjugendrings Augsburg-Land in Lörrach statt. Anders als in den Vorjahren, in denen sich Jugendliche aus Schwabmünchen und Giromagny in den Partnerstädten trafen, reisten die Gruppen diesmal zu einem Drittort im Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Neun Jugendliche aus Frankreich und zehn aus Deutschland verbrachten eine Woche in einer Jugendherberge. Workshops zu Demokratie, Europa und der Geschichte der Partnerschaftsvereine sowie Übungen der Sprachanimation gaben Gelegenheit, Sprache und Kultur des Nachbarlandes kennenzulernen. Dabei halfen Tandemgruppen, Hemmungen und Sprachbarrieren abzubauen.

Die Gruppe nach der Stadtrallye in Basel. Foto: Jan Markus

Zum Programm gehörten auch Ausflüge: ein Besuch im Dreiländermuseum, eine Wanderung zur Dreiländerbrücke, ein Ausflug nach Colmar und eine Stadtrallye in Basel führten die Gruppe durch alle drei Staaten. Ein Tag im Kletterwald und im Schwimmbad sorgte für sportliche Abwechslung.

Auch die Freizeit spielte eine Rolle: Beim Spielen, Musikhören und in Gesprächen wuchs die Gruppe eng zusammen. „Man hat gespürt, wie die Jugendlichen trotz Sprachbarrieren immer mehr zusammengewachsen sind“, sagte Jan Markus, Bildungs- und Kulturreferent des Kreisjugendrings, der die Begegnung mit drei weiteren Betreuenden begleitete. Einer von ihnen war früher selbst Teilnehmer – ein Zeichen für die Nachhaltigkeit solcher Begegnungen.

Am Ende waren sich alle einig: Die Begegnung brachte neue Freundschaften hervor und stärkte das Verständnis für die Kultur und Sprache des Nachbarlandes. Sie war ein Beitrag zur Partnerschaft zwischen Schwabmünchen und Giromagny, förderte interkulturelle Verständigung und leistete einen kleinen Beitrag zu einem freien und friedlichen Europa. Der Kreisjugendring bedankt sich für die Unterstützung durch das Deutsch-Französische Jugendwerk, die Sparkasse Schwaben-Bodensee sowie die Partnerschaftsvereine "Freunde von Giromagny" und "Les amis de Schwabmünchen"

