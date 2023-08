Schwabmünchen

vor 32 Min.

Diese Geschichte steckt hinter dem Friedenskreuz im Luitpoldpark

Feldkreuz im Luitpoldpark Schwabmünchen hält Erinnerung am Leben.

Plus Im Schwabmünchner Luitpoldpark findet sich ein großes Feldkreuz. Seine verborgene Botschaft könnte aktueller nicht sein.

Von Maximilian Gori Artikel anhören Shape

Wer im Schwabmünchner Luitpoldpark gerne spazieren geht und sich vom Haupteingang am Menkinger Weg stets links hält, ist möglicherweise bereits des Öfteren am dort aufgestellten Feldkreuz vorbeigekommen. Flüchtig gerät es auf seiner im Grünen liegenden Lichtung ins Blickfeld und ebenso schnell verschwindet es wieder aus den Gedanken. Dabei birgt das Feldkreuz eine sehr persönliche Botschaft.

Es erinnert dort an die liebende Mutter Katherina Kooss. Täglich war sie mit Ängsten konfrontiert, wie sie nur im Kriegszustand auftreten. Die tägliche Sorge geliebte Menschen von heute auf morgen einfach zu verlieren. Die grauenhafte Vorstellung, sich vielleicht nie wieder zu sehen. Eine Gefühlswelt, die hierzulande kaum jemand mehr nachempfinden kann und die auch zukünftig niemand mehr nachempfinden möchte. Die Zerstörung und das Leid des Zweiten Weltkriegs haben in der deutschen Gesellschaft zu einem fest verankerten Pazifismus geführt. Und doch ist der Gedanke, um geliebte Menschen fürchten zu müssen durch den Krieg in der Ukraine wieder mehr ins Bewusstsein gerückt.

