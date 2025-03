Die Hauptstelle soll moderner werden

Für die Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden eG steht eine umfassende Modernisierung ihrer Hauptstelle an. Ab dem 9. April bis voraussichtlich Anfang Dezember wird die Hauptstelle in der Raiffeisenstraße 1 geschlossen, um umfangreiche Baumaßnahmen durchzuführen.

Der Umbau zielt darauf ab, zeitgemäße Beratungs- und Arbeitsplätze zu schaffen und das Erscheinungsbild der Bank zu modernisieren. Für die Kundinnen und Kunden soll der Service während der Bauzeit nahezu unverändert bleiben: Die Beraterinnen und Berater sowie das Serviceteam ziehen nur wenige Meter weiter nördlich in die Fuggerstraße 40 – in das ehemalige Gebäude der Hypovereinsbank.

Am 9. und 10. April ist die Bank in Schwabmünchen geschlossen

Durch den Umzug bleibt die Filiale in Schwabmünchen am 9. und 10. April geschlossen. Ab dem 11. April ist dann die Geschäftsstelle Schwabmünchen in den Ausweichräumen der Fuggerstraße 40 wieder geöffnet.

Auch die SB-Geräte werden größtenteils mit umziehen. „Für unsere Kunden wird der Umbau mit kleinen Einschränkungen kaum spürbar sein“, betont Vorstandsvorsitzender Herbert Jauchmann. Er unterstreicht die Notwendigkeit der Modernisierung: „In den letzten 30 Jahren hat sich viel getan. Wesentlich mehr Technik hat Einzug in die Bank gehalten und auch immer mehr Kunden schenken uns ihr Vertrauen, weshalb wir mittlerweile räumlich und technisch an unsere Grenzen stoßen. Auch das Mobiliar ist nach dieser langen Zeit einfach verbraucht. Der Hauptgrund ist aber, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen modernen Arbeitsplatz und unseren Kundinnen und Kunden eine Atmosphäre zum Wohlfühlen bieten möchten.“

Hier soll es Ende des Jahres moderner aussehen. Foto: Marcus Angele

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender Thomas Walter ergänzt: „Nach dem Umbau wird unsere Hauptstelle absolut modern sein – aber dennoch genau auf unser Geschäftsmodell und unsere Kunden zugeschnitten. Die Kundinnen und Kunden dürfen sich auf eine vorübergehende, aber vertraute Lösung freuen und anschließend auf eine Hauptstelle, die für die Zukunft bestens gerüstet ist.“

Die Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden eG, die im Jahr 2022 aus der Fusion der Raiffeisenbank Schwabmünchen eG mit der Raiffeisenbank Stauden eG hervorging, betreibt insgesamt sieben Geschäftsstellen und fünf SB-Standorte in Schwabmünchen, auf dem Lechfeld und in den Stauden. (AZ)