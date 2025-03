Die heftige Rache der brutal Gedemütigten

So viel Persönliches erfährt man selten bei einer Lesung in der Buchhandlung Schmid von einem Autor. Doch Bernhard Aichner, der hochdekorierte Krimi-Autor, erzählt frei weg von der Leber aus seinem Leben, von seiner Motivation zu schreiben und von den Grundgedanken zu seinen Werken. Aichner las aus seinem neuesten Werk „Yoko“, die Geschichte einer Frau, die grausame Brutalität am eigenen Leib erfährt und sich dafür rächt.

