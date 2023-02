Schwabmünchen

vor 32 Min.

Eltern müssen mehr zahlen: Kitagebühren in Schwabmünchen steigen

Die Gebühren in den Schwabmünchner Kindertagesstätten werden erhöht.

Plus Der Stadtrat empfiehlt die Anhebung der Beiträge in Kindergärten und Krippen. Zuvor waren die Gebühren lange Zeit nicht geändert worden. Was auf die Eltern zukommt.

Von Carmen Janzen Artikel anhören Shape

Eltern müssen für die Betreuung ihrer Kinder in Schwabmünchen bald tiefer in die Tasche greifen. Die Gebühren sollen zum Wechsel des Kindergartenjahres steigen. Nach Beratungen in einer nicht öffentlichen Sitzung im Januar zusammen mit den kirchlichen Trägern der Kindergärten und -krippen hat der Stadtrat nun eine Erhöhung der Gebühren empfohlen. Betroffen sind die Kindergärten unter der Trägerschaft der katholischen Kirche wie St. Michael, Christophorus und St. Anna, der evangelische Luise-Scheppler-Kindergarten, der städtische Waldkindergarten, der noch gar nicht eröffnet ist, und das Zentrum Kinderlachen.

