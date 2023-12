Die Liedertafel Schwabmünchen spendet für soziale Dienste

Aus dem Erlös des Jubiläumskonzerts gibt der Schwabmünchner Männerchor 1000 Euro an zwei Organisationen im Caritaszentum.

Das 175. Jubiläum der Liedertafel wurde in Schwabmünchen in diesem Jahr ausgiebig gefeiert. Der Höhepunkt war das Galakonzert „Schwabmünchen singt“ mit vielen anderen Chören und Musikgruppen im Oktober in der vollbesetzten Stadthalle. Das Publikum war davon so begeistert, dass es am Ende der Veranstaltung großzügig spendete, obwohl oder vielleicht gerade weil gar kein Eintritt verlangt wurde. Schon beim Konzert kündigte der Liedertafel-Vorsitzende Reinhard Liepert an, dass ein Teil der Spenden für soziale Zwecke verwendet wird. Nun haben die Sänger ihr Wort gehalten und tausend Euro an zwei gemeinnützige Einrichtungen in Schwabmünchen übergeben.

Je 500 Euro erhielten die Schwabmünchner Tafel und der Verein SKM Schwabmünchen im Katholischen Verband für soziale Dienste, die beide in der Ferdinand-Wagner-Straße angesiedelt sind. Die Spenden werden gerade in der Vorweihnachtszeit dringend gebraucht. So wird die Tafel neben der regelmäßigen Abgabe von Lebensmitteln an Bedürftige auch Weihnachtspäckchen an Kinder ausliefern, die in den fünf Kindergärten der Stadt verpackt wurden.

Viele Schwabmünchner schämen sich ihrer Bedürftigkeit

„Das sind oft die einzigen Geschenke, die diese Kinder an Weihnachten bekommen“, sagt Peter Wyss, der Leiter der Tafel und erklärt, dass es in Schwabmünchen 420 berechtigte Personen für die Lebensmittelausgabe gibt. Etwa 60 holen diese auch regelmäßig für sich und ihre Familien ab. „Etliche einheimische Berechtigte schämen sich aber zu kommen“, weiß Peter Wyss.

Der SKM betreibt gegenüber der Tafel eine Wärmestube und Herberge für Obdachlose. Dort erhalten wohnsitzlose Menschen für mehrere Tage eine warme Stube sowie die Gelegenheit zum Duschen und Wäsche waschen. Von der Stadt bekommen sie ein Taschengeld, um Essen zu kaufen. Ein dauernder Aufenthalt ist nicht möglich. Eine Ausnahme ist nur die vorübergehende Wohnsitzmeldung für Arbeitssuchende beim Jobcenter. „Aber das geht auch nur höchstens ein halbes Jahr“, sagt Philipp Kraus, zweiter Vorsitzender des SKM Schwabmünchen. Der eingetragene Verein finanziert sich aus den Beiträgen seiner 65 Mitglieder und durch Zuwendungen der Diözese und des Landkreises Augsburg. (rony)