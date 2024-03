Die Motorrad-Saison beginnt mit schweren Unfällen

Ein Rettungshubschrauber fliegt einen schwer verletzten 18-Jährigen in die Uniklinik nach Augsburg. Er kam bei Hiltenfingen von der Fahrbahn ab.

Die Tage werden länger und die Temperaturen milder. Mit dem März beginnt der Frühling und damit die Motorradsaison. Der Start verlief im südlichen Landkreis alles andere als erfreulich. Am Wochenende verletzte sich ein 18-Jähriger schwer.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der junge Mann mit seinem Motorrad zwischen Hiltenfingen und Höfen wohl aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen eine Leitplanke und zog sich schwere Verletzungen an einem Fuß zu. Einen Sturz konnte er verhindern: Ihm gelang es, das Motorrad unter Kontrolle zu halten. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten ins Universitätsklinikum nach Augsburg. In den vergangenen Tagen war es zu weiteren Unfällen mit Motorradfahrern gekommen.

Weitere schwere Unfälle mit Motorrädern im März

Anfang März wurde der Fahrer eines Leichtkraftrads beim Lechpark in Untermeitingen von einem Autofahrer übersehen. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz sofortiger medizinischer Hilfe im Krankenhaus starb. Am vergangenen Donnerstag übersah eine Autofahrerin einen Mann auf seinem Motorrad, als sie von einem Parkplatz auf die Straße zwischen Schwabmünchen und Hiltenfingen einbiegen wollte. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Auf der Strecke ereignete sich im vergangenen Sommer ein tödlicher Unfall.

Tödlicher Unfall bei Schwabmünchen vor einem Jahr

Ein 27-jähriger Motorradfahrer wurde im Juni von einem Schulbus, in dem etwa ein Dutzend Kinder aus dem Schulzentrum auf dem Heimweg saßen, erfasst. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Busfahrer von der Schwabmünchner Südumfahrung nach links auf die Staatsstraße in Richtung Hiltenfingen abbiegen. Dabei hatte er offenbar den Motorradfahrer übersehen. Der 27-Jährige aus dem Allgäu prallte auf Höhe des Radkastens gegen den Bus. Er wurde schwer verletzt und musste reanimiert werden. Alle Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg. Das Staatliche Bauamt sicherte zu, dass der Einmündungsbereich sicherer gemacht werden soll.

Tipps der Polizei zum Saisonstart im Landkreis Augsburg

Apropos Sicherheit: Der Leiter der Schwabmünchner Polizeiinspektion, Markus Graf, hat drei Tipps für Motorradfahrer zum Saisonstart.

