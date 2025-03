Die Natur an Lech und Wertach erleben

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg (LPV) hat das neue Veranstaltungsprogramm vorgestellt. Für Erwachsene stehen Wildkräuter- und Wildfrüchtewanderungen ebenso auf dem Programm wie Vogelbeobachtungen. Auch handwerklich Begabte kommen dieses Jahr wieder auf ihre Kosten: Wer lieber zur Sense greifen möchte, kann dies zusammen mit dem erfahrenen Sensenlehrer Werner Kleemann ausprobieren. Bei der Erkundung verschiedener Lebensräume wie Wald, Tümpel, Wiese oder Gebüsch wird für kleine Naturforscher ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Natur gelehrt. Erhältlich ist das Programmheft in der Geschäftsstelle des LPV in der Feyerabendstraße 2 in Schwabmünchen, in den Rathäusern der Landkreisgemeinden oder auf der Website www.lpv-landkreis-augsburg.de unter „Aktuelles & Infos“. Wer das Wertachgebiet im Augsburger Land auf eigene Faust erkunden möchte, kann den Rad- und Wanderführer „Naturschätze im Wertachtal“ gegen eine Schutzgebühr von fünf Euro beim LPV bestellen.

