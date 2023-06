Die Natur im Wertachtal erleben: Ein Tourenführer gibt Tipps

In der Region gibt es viel zu entdecken und zu unternehmen. Der Landschaftspflegeverband des Augsburger Landkreises hat jetzt eine neue Infobroschüre aufgelegt.

Entlang des Wertachtals gibt es bekanntermaßen viele gern genutzte Radwege und auch Wandermöglichkeiten. Diese führen oftmals in die Nähe kleiner "Naturschätze". Doch wer nicht weiß, was sich wo verbirgt, radelt oftmals achtlos daran vorbei. Das will der Landespflegeverband mit dem Tourenführer "Naturschätze im Wertachtal – Radfahren und Wandern im Landkreis Augsburg" ändern. In dem Rad- und Wanderführer sind elf abwechslungsreiche Strecken enthalten. Egal, ob es ein Radausflug, eine Wanderung oder nur ein Spaziergang sein soll. Neben den genauen Wegbeschreibungen sind auch Hinweise zu heimatlichen Tieren und Pflanzen enthalten.

Infotafeln weisen auf Besonderheiten hin

Dazu sind an den Wegstrecken Hinweistafeln des Landschaftspflegeverbandes aufgestellt worden, die auf Wissenswertes entlang der Routen hinweisen. Auf diese Art sollen Menschen für die Natur begeistert werden und auf die Besonderheiten der heimischen Kulturlandschaft hingewiesen werden.

Rinder besuchen oder die Haldenburg entdecken

Die angebotenen Touren verlaufen überwiegend in flachem Gelände durch Auwälder und offene Kulturlandschaften. Sie bieten immer wieder Möglichkeiten zur Einkehr. In Gennach kann man grasende Galloway-Rinder besuchen oder in Schwabegg die Reste der historischen Haldenburg besichtigen. Man kann sich beim Kneippen in Wehringen entspannen oder die Wasserspiele im Bobinger Singoldpark genießen.

Der Tourenführer "Naturschätze im Wertachtal" ist gegen Entrichtung einer Schutzgebühr von fünf Euro in der Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes in der Schwabmünchner Feyerabendstraße 2 erhältlich. Unter der Telefonnummer 0821/3102-2852 kann man das Büchlein auch telefonisch anfordern.