Die Renovierung im Museum Schwabmünchen startet

Das Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen hat für 2023 einen ehrgeizigen Renovierungsplan geschmiedet. Was alles gemacht wird.

Die ersten Arbeiten haben bereits begonnen: Wer dem Museum in der Holzheystraße in Schwabmünchen kürzlich einen Besuch abgestattet hat, der hat vermutlich auch die Maler angetroffen, die momentan die Fenster im Erdgeschoss instand setzen.

Fleißig pinselnde Hände werden im Gebäude auch im nächsten Jahr keine Seltenheit sein. Denn genau wie die vor einigen Monaten angelaufene Bestandsaufnahme der Museumssammlung ist auch das Streichen der Fenster im Erdgeschoss nur der erste Schritt bei der ehrgeizigen Zukunftsplanung des Museums. Der Plan sieht vor, dass im Laufe des Jahres 2023 sowohl die Obergeschosse des alten Schulhauses als auch große Teile des Kellers, in dem sich das Museumsdepot mit den nicht ausgestellten Objekten befindet, renoviert werden sollen. Doch wie renoviert man Räume, in denen unersetzbare, teilweise nicht transportfähige Kulturschätze lagern und ausgestellt werden?

Die Renovierungsarbeiten im Museum in Schwabmünchen sind gestartet. Foto: Hilde Reiter

"Verborgene Schätze" sind nächstes Jahr zu sehen

Dazu hat Kulturamtsleiterin Dr. Doris Hafner einen ausgeklügelten Raumbelegungsplan entwickelt, der sicherstellt, dass alle Museumsobjekte zu jeder Zeit bestmöglich vor Staub und Farbe geschützt sind. Die immer noch andauernde Bestandsaufnahme und die neuen Renovierungsarbeiten werden dabei Hand in Hand voranschreiten. In der Praxis bedeutet das, dass es 2023 mehrere Schaudepot-Ausstellungen geben wird, bei denen Besucherinnen und Besucher in den oberen Geschossen „verborgene Schätze“ aus dem Museumsdepot entdecken können. In der Zwischenzeit werden die Kellerräume auf einen neuen Stand gebracht, um die Depotobjekte später besser vor Umwelteinflüssen, wie Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit, schützen zu können.

Erweiterte Öffnungszeiten sind in Planung

Trotz der Renovierungsmaßnahmen müssen die Gäste also im nächsten Jahr nicht auf interessante neue Ausstellungen verzichten. Das Museum wird auch weiterhin mittwochs und sonntags geöffnet bleiben und erweiterte Öffnungszeiten sind bereits geplant. Neben den Schaudepot-Ausstellungen sind für 2023 auch Sonderausstellungen zu den Themen moderne Kunst, Karikaturen, Archäologie und Spielzeug vorgesehen. (AZ)