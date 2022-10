Die schönsten Musicalmelodien der Welt in Schwabmünchen

Was es beim Konzert „Musical Memories“ der Orchestervereinigung Divertimento der fast voll besetzten Stadthalle in Schwabmünchen zu hören gab.

„Musical Memories“ präsentierte die Orchestervereinigung Divertimento in der fast voll besetzten Schwabmünchner Stadthalle. Unter der Leitung von Jürgen Scholz spielten und sangen 28 Musiker, darunter Blechbläser der Musikschule Lechfeld, sechs Gesangssolisten und ein eigener Chor beliebte Melodien aus bekannten und nicht so bekannten deutschen und internationalen Musicals.

Zu Beginn entführte ein Medley aus „Les Misérables“ mit Petra Knaus als Solistin die Besucher ins Frankreich des 19. Jahrhunderts. Schon hier ließ das hohe musikalische Niveau und die Spielfreude aller Mitwirkenden auf einen gelungenen Konzertabend schließen. Die Reise ging weiter nach Österreich mit einer hinreißenden Nicola Fernholtz als „Elisabeth“. Mit „Ich gehör‘ nur mir“ sorgte sie für Gänsehaut. Michael Schmid brillierte mit „Bau ein Schloss wie ein Traum“ aus dem Musical „Ludwig²“.

Die Gesangssolisten (von links) Mathias Donat, Michael Schmid, Petra Knaus, Nicola Fernholtz, Judith Dölle-Kohn, Joachim Stork und Jürgen Scholz als Leitung. Foto: Sybille Heidemeyer

Judith Dölle-Kohn, Nicola Fernholtz, Petra Knaus, Mathias Donat, Michael Schmid und Joachim Stork bestachen nicht nur solistisch, auch in Duetten und als Ensemble begeisterten sie das Publikum - so wie bei „Try to remember“ aus „The Fantasticks“, „Denk an mich“ aus „Das Phantom der Oper“ oder „Suddenly Seymour“ aus „Der kleine Horrorladen“.

Besonders freute sich das Publikum über „Memory“ aus „Cats“, berührend vorgetragen von Petra Knaus, und „Can You Feel the Love Tonight“ aus „Der König der Löwen“ im Duett mit Joachim Stork. Mit „Einsames Gewand“ und „Wehrlos“ verkörperte Judith Dölle-Kohn eindringlich die Hauptfigur Johanna aus „Die Päpstin“. Nicola Fernholtz sang als Maria Magdalena „I Don’t Know How to Love Him“ aus der Rockoper „Jesus Christ Superstar“.

Die Gesangssolisten überzeugten das Publikum in Schwabmünchen

Alle Gesangssolisten überzeugten stimmlich und brachten mit ihren gefühlvollen Interpretationen die Figuren ausdrucksstark und mit schauspielerischem Talent auf die Bühne. Die Chorsänger rundeten das Gesamterlebnis ab.

Mit fünf Liedern aus „Notre Dame de Paris“ (Mathias Donat, Michael Schmid und Joachim Stork), zwei Gassenhauern aus dem Broadwayklassiker „My Fair Lady“ und der passenden Zugabe „So Long Goodbye“ aus „Swinging St. Pauli“ sowie einem dicken Dankeschön an alle Künstler von Jürgen Scholz endete das Konzert, das ursprünglich für Mai 2020 geplant war und drei Mal wegen der Pandemie verschoben werden musste.