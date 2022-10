Die Sonnenfinsternis und gefährliche Stolperfallen

Plus Ein Glück, dass es bei der partiellen Sonnenfinsternis nicht dunkel über dem Augsburger Land wurde.

Kaum eine Wolke am Himmel, freier Blick auf die Sonne: Die Wetterverhältnisse waren hervorragend für das astronomische Ereignis. Doch ohne Filterfolie war im Augsburger Land nichts zu erkennen von der partiellen Sonnenfinsternis. Die kommt zustande, wenn Sonne, Erde und Mond in einer Linie stehen und der Mond die Sonne bedeckt.