An diesen Stellen will und muss die Stadt in den kommenden Jahren sparen

Ums Geld ging es in der Sitzung des Schwabmünchner Haupt- und Finanzausschusses. Noch ist alles im grünen Bereich, aber der Kämmerer muss in Zukunft den Rotstift ansetzen.

Von Carmen Janzen

Noch ist die Schwabmünchner Stadtkasse gut gefüllt. Finanziell gibt es heuer wohl noch keine größeren Probleme. Doch das könnte sich in den kommenden Jahren ändern, zumal alleine durch die Sanierung der Kläranlage hohe Ausgaben auf die Stadt zukommen. Deshalb wird Kämmerer Bernhard Jauchmann in seinen künftigen Haushaltsentwürfen wohl den Rotstift ansetzen müssen. Defizite sollen minimiert und Ausgaben überprüft werden, so Bürgermeister Lorenz Müller in der aktuellen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstagabend. Eine eigene Spar-Arbeitsgruppe wird dafür gegründet, die vor allem defizitäre Einrichtungen unter die Lupe nehmen soll. Besonders die Kindertagesstätten mit drei Millionen Euro Defizit, die Stadthalle mit 800.000 und das Freibad mit 550.000 Euro stehen im Fokus. Aber auch freiwillige Leistungen sollen auf den Prüfstand. "Wir müssen viel hinterfragen", so Müller. Dabei gehe es aber nicht darum, blind irgendetwas zu streichen. Vielmehr müsse man "umstrukturieren". So könnte sich der Bürgermeister vorstellen, dass es in den Kindergärten größere Gruppen gebe oder das Freibad nicht mehr jeden Tag von Mai bis September am Vormittag geöffnet hat.

