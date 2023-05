Die Wandlung: vom Pinsel zur Spachtel

Bernhard Ammann stellt 37 seiner Werke im Kunsthaus Schwabmünchen aus. Wie der Elektrotechniker zur Kunst kam.

"Metamorphose" heißt die neueste Ausstellung von Bernhard Ammann in der Kunsthaus-Galerie des Kunstvereins Schwabmünchen. Und der Titel hat einen guten Grund.

Malen, das war für Bernhard Ammann schon immer ein Ausgleich zum Beruf als Elektrotechniker und Geschäftsführer. Der Schwabmünchner begann vor rund 30 Jahren als Autodidakt und begab sich 2001 in fachkundige Hände, um sich weiterzuentwickeln. Er lernte bei Kersten Thieler-Küchle, besuchte Ausstellungen, Workshops, Symposien und mehr und spürte, wie ihm die Malerei immer wichtiger wurde, ihn immer mehr erfüllte. Was mit gegenständlichen Aquarellen begann, entwickelte sich langsam und konsequent weiter.

Ammann hat ein breites künstlerisches Spektrum

"Von der Leinwand zum Holzgrund, vom Pinsel zur Spachtel", so erklärte Thieler-Küchle die Metamorphose Ammanns bei der Vernissage und betonte Ammanns Entwicklung bis zur Hinwendung zum Abstrakten. "Er nutzt das Zusammenwirken von Farbe und Wasser, um die aufgetrockneten Strukturen in seine Kompositionen einfließen zu lassen." Oft führt der Titel des abstrakten Bildes erst zu einer Vorstellbarkeit des Dargestellten beim Betrachter. Doch auch Papierarbeiten mit grafischen Strukturen gehören zu Ammanns künstlerischem Spektrum.

Wie seine Motive entstehen? "Ich habe oft einfach angefangen und dann eine Wirkung entstehen lassen. Das hat meist geklappt. Wenn nicht, übermalte oder überspachtelte ich einfach das Bisherige", so Ammann, der während seines Schaffensprozesses auch gerne auf andere hört: "Ich bin ja selbst mit meinem Werk oft nicht zufrieden und weiß nicht, wann ich aufhören muss, daran zu arbeiten. Dann lasse ich mich gerne von anderen Künstlern oder der Familie stoppen und erkläre das Bild für fertig."

Er überlässt sein Tun gerne dem Zufall

Gerne überlässt er auch sein Tun dem Zufall. Rund 100 Werke hat Ammann in den vergangenen 30 Jahren geschaffen. "Manche waren nach Sekunden fertig, an anderen arbeitete ich Wochen", erzählt er und hofft, noch lange an seiner inzwischen so geliebten Spachteltechnik auf Holz Freude zu haben.

Ausstellung ist noch bis 28. Mai zu sehen

Die Ausstellung von Bernhard Ammann in der Kunsthaus-Galerie des Kunstvereins Schwabmünchen kann jeweils am Montag, Dienstag und Donnerstag von 9.30 bis 12.30 Uhr und zusätzlich am Mittwochnachmittag von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung bis zum 28. Mai besichtigt werden. Einige der Werke sind unverkäuflich.