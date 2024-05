Die Zukunft des Automobilclubs Schwabmünchen ist gesichert

Der Automobilclubs Schwabmünchen (ACS) kann auch ohne Vorsitzenden weitermachen. Dies könnte auch eine Lösung für andere Vereine sein.

Knapp 60 Mitglieder haben jüngst die Jahreshauptversammlung des Automobilclubs Schwabmünchen besucht. Die hohe Zahl verwunderte nicht, denn es stand die Zukunft des Vereins auf dem Spiel. Nach dem Rücktritt von Erwin Joppich, der den Verein lange Jahre geführt hatte, fand sich im Vorjahr kein neuer Vorsitzender. Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab.

Eine Fahrt des ACS nach Tschechien ist geplant

Hartmut Courvoisier, der mit Marie Layer die Vereinsgeschäfte nach Erwin Joppichs Ausscheiden übernommen hatte, berichtete über das vergangene Jahr. Bis auf den Triathlon im Ferienprogramm, der dem Wetter zum Opfer gefallen war, konnten alle geplanten Veranstaltungen umgesetzt werden. Sportleiter Peter Knoll berichtete über das Fahrradturnier an der Mittelschule, Tourenleiterin Gerda Joppich rief noch einmal die Fahrt zum Nudelfest in Erinnerung. Für dieses Jahr ist im Juni eine Fahrt nach Tschechien geplant.

Erst dann gab es die mit Spannung erwarteten Ausführungen von Hartmut Courvoisier zur Zukunft des Vereins. "Wir brauchen aus rechtlicher Sicht keinen Ersten Vorsitzenden", erklärte er. "Beim Vereinsgericht ist nur eine Nennung von Vorständen notwendig, von denen zwei die rechtliche Vertretung nach BGB übernehmen", so Courvoisier. Das heißt, dass auch ein Team aus mehreren Vorsitzenden sich die Aufgaben teilen kann, sofern zwei Mitglieder im Vereinsregister eingetragen sind. So arbeitet der ACS aktuell. Allerdings muss noch die Satzung angepasst werden. Dies soll in der nächsten Mitgliederversammlung geschehen.

Ein Trio an der Spitze des Automobilclubs Schwabmünchen

Bei den Neuwahlen fand sich, wie erwartet, kein Kandidat für die Position des Vorsitzenden. Dafür erklärten sich die aus der Versammlung heraus vorgeschlagenen Stefan Fischer, Christian Kruppe und Michael Grob bereit, die Vereinsführung zu unterstützen. Fischer wurde zum stellvertretenden Vorstandsmitglied, Kruppe zum Schriftführer und Grob zum Beisitzer gewählt. "Somit sind wir für die Zukunft sicher aufgestellt. Gerade mit Hinblick auf das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen des Vereins im Jahr 2028 ist das wichtig", sagte Hartmut Courvoisier. Auch der Ehrenvorsitzende Erwin Joppich war glücklich mit den Ergebnissen. "Jetzt können wir wieder positiv in die Zukunft blicken", sagte er.