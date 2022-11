Dieb stiehlt ein E-Bike

Ein 3000 Euro teures E-Bike hat ein Unbekannter in Schwabmünchen gestohlen.

Ein E-Bike hat ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in der Rudolf-Diesel-Straße in Schwabmünchen gestohlen. Dabei wurde das Zahlenschloss des Elektroherrenrads geknackt und am Tatort zurückgelassen. Das cremefarbene Fahrrad der Marke Cube hatte einen Wert von knapp 3000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)