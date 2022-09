Dieb stiehlt landwirtschaftliches Gerät im Wert von 8200 Euro

Eine unbekannte Person hat auf dem Gelände eines Landmaschinenvertriebs ein Steuerungsdisplay und eine Maulkupplung gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine bislang unbekannte Person ist in der Nacht auf Freitag über den Zaun eines Landmaschinenvertriebs in der Siemensstraße in Schwabmünchen geklettert und hat dort eine landwirtschaftliche Zugmaschine gewaltsam aufgebrochen. Aus ihr entwendete der Täter ein Steuerungsdisplay für Anbaugeräte im Wert von 7000 Euro. Von einer anderen Zugmaschine wurde zudem eine Maulkupplung im Wert von 1200 Euro abmontiert und gestohlen. Die Polizei Schwabmünchen bittet um Zeugenhinweise unter 08232/96060. (AZ)