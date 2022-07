Diese Bands treten beim Singoldsand-Festival in Schwabmünchen auf

Das Singoldsand-Festival gab es letztes Jahr nur in abgespeckter Form. Heuer ist das Programm umso vollgepackter. Manche Überraschung ist noch offen.

Ein feste Größe im Schwabmünchner Veranstaltungskalender und aus der jungen Musikszene nicht mehr wegzudenken ist das Singoldsand-Festival. Nachdem das Jugend- und Popkulturfestival 2021 mit weniger Besuchern, Maskenpflicht und abgetrennten Parzellen über die Bühne ging, freuen sich die Veranstalter in diesem Jahr auf mehr Normalität. Tausende Besucherinnen und Besucher werden vom 25. bis 27. August auf dem Gelände der Jahnstraße erwartet.

Neuigkeiten gibt es jetzt zur musikalischen Besetzung: Am Wochenende wurde die vierte "Bandwelle" bekannt gegeben. Angeführt wird sie von der Hip-Hop-Band Ok Kid aus Gießen. "Mit coolem, sozialkritischem Sound wird das ein Highlight", ist sich Patrick Jung sicher. Daneben geben sich etwa die Indie-Rock-Newcomer der Gruppe Friedberg aus London die Ehre sowie Mola, Nand, Jules Ahoi, Sharktank, Betterov und Ferge X Fisherman. Jung hat auch einen persönlichen Favoriten: "Ganz besonders freue ich mich auf den sphärischen Indie-Rock-Sound von Cari Cari, der perfekt zum Sandstrandfeeling passt."

Veranstalter verraten weitere Höhepunkte des Singoldsand-Festivals

Die Veranstalter wollen die Spannung aufrecht erhalten, deswegen verraten sie erst nach und nach alle bestätigten Bands. Bisher sind 15 der 30 Auftritte bekannt. Patrick Jung verspricht noch weitere musikalische Höhepunkte, die in regelmäßigen Abständen auf der Homepage des Singoldsand-Festivals veröffentlicht werden. "In den kommenden Wochen werden die nächsten Bands bekannt gegeben. Da ist noch einiges dabei, auf das man sich freuen kann. Gerade der Samstag bietet ein tolles Rundumprogramm für die ganze Familie." Lockerheit und Leichtigkeit sollen dabei im Fokus stehen.

Veranstaltet wird das Festival von einer Projektgruppe der Stadt Schwabmünchen und rund 250 Jugendlichen, die alle ehrenamtlich arbeiten. Die Planungsphase läuft seit gut einem halben Jahr. "Ende letzten Jahres haben wir das Corona-Konzept von 2021 evaluiert und im Januar dieses Jahres dann in einer zweitägigen Klausurtagung die Schwerpunkte für 2022 festgelegt", erklärt Festivalleiter Patrick Jung. Seither ist die Planung in vollem Gange. "Ein so strenges Hygienekonzept wie letztes Jahr ist nicht vorgesehen."

Könnte Corona dem Singolsand-Festival noch einen Strich durch die Rechnung machen?

Haben die Veranstalter keine Bedenken, dass ihnen die Pandemie mit steigenden Infektionszahlen – auch im Landkreis Augsburg – einen Strich durch die Rechnung machen könnte? "Natürlich blicken wir mit einem Auge auf die Infektionslage", sagt Jung, der das Programm des Singoldsand-Festivals seit dessen Premiere vor elf Jahren mitverantwortet. Den Beteiligten sei durchaus bewusst, das nach zweieinhalb Jahren Pandemie das Thema Corona nach wie vor präsent ist, vor allem, was die Planung angeht. "Und trotzdem fühlt es sich nicht so an wie im Sommer 2021", sagt Jung.

Das Singolsand 2021 stand mit Maskenpflicht und Besucherbeschränkung im Zeichen der Pandemie. Heuer soll das anders werden. Foto: Victoria Schmitz

Seit Mitte Mai läuft der Kartenvorverkauf. Bisher ist rund ein Viertel des Kontingents, das 4000 Besucherinnen und Besucher pro Festivaltag vorsieht, verkauft worden. Für alle, die eine weite Anreise haben, gibt es auch ein Camping-Ticket. "Bei der Bogenschießanlage des TSV Schwabmünchen stehen hierfür rund 500 Camping-Plätze zur Verfügung", sagt Jung. Neben dem Online-Vorverkauf können Festivaltickets in Schwabmünchen bei der "Krämerin", der Buchhandlung Schmid, der Bäckerei Müller (Fuggerstraße, Mindelheimer Straße und Langerringen) und bei U-Turn Schwabmünchen gekauft werden.

Programmübersicht: