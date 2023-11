Schwabmünchen

vor 31 Min.

Diesem Immobilienmakler aus Schwabmünchen ist Ruhestand zu langweilig

Plus Mit 77 Jahren ist Heinz Schwarzenbacher als Immobilienmakler tätig. Was motiviert Menschen, im Rentenalter weiterzuarbeiten? Der Frage geht die Redaktion in einer Serie nach.

Von Sarah Rosa Gratza

Wer bei Heinz Schwarzenbacher ins Büro kommt, sieht gleich, dass im Leben des Schwabmünchners viel los war - und immer noch ist. Urkunden von Sportvereinen und ehrenamtlichen Verdiensten, sowie Bilder von Veranstaltungen und Festen zieren die Wände. Und mittendrin ein vollgepackter Schreibtisch und ein Aktenschrank. Von seinem kleinen Büro aus arbeitet Schwarzenbacher seit 22 Jahren als Immobilienmakler. Ans Aufhören denkt er nicht, auch wenn er mit seinen 77 Jahren längst das Rentenalter erreicht hat.

Der Beruf mache ihm nach wie vor Spaß und sei auch nach Jahrzehnten noch spannend. „Man kommt immer wieder in neue Situationen“, berichtet Schwarzenbacher. Außerdem gefalle ihm an seiner Tätigkeit der Kontakt zu anderen Menschen „Wenn man darüber hinaus damit noch Geld verdienen kann, ist das doch eine feine Sache“, sagt er. Als freier Mitarbeiter bei der Bau- und Immobilienfirma Layer hat Schwarzenbacher flexible Arbeitszeiten und kann zu Hause von seinem Kellerbüro aus das Schriftliche erledigen. So kann er die Arbeit vergleichsweise spontan planen und muss auf keines seiner anderen Engagements oder Ehrenämter verzichten. „Wenn ich in meinem Beruf, wie bei anderen, von 8 bis 12 Uhr und dann wieder von 13 bis 17 Uhr am Schreibtisch sitzen müsste, würde ich nicht mehr arbeiten“, sagt er.

