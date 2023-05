Dieser Elektroflitzer der Schwabmünchner Polizei fällt auf

Zum Fuhrpark der Schwabmünchner Inspektion gehört vorübergehend ein E-Auto. Im Vergleich zum nagelneuen Diesel-SUV zieht es allerdings den Kürzeren.

Die ungewöhnliche Form und das Beklebungsdesign in Verkehrsblau stechen sofort ins Auge: Der Elektro-Flitzer, mit dem die Beamten der Polizeiinspektion Schwabmünchen gerade unterwegs sind, fällt auf. Im Alltag ist er allerdings nur eine Unterstützung.

Auffällig ist die begrenzte Reichweite des BMW i3. Das Elektroauto schafft nach Herstellerangaben vollständig aufgeladen und im Neuzustand 190 Kilometer. Die Ausstattung ist ebenfalls überschaubar. In den kleinen Kofferraum passen zwei Faltpylonen, zwei Verbandsets, ein Absperrband, ein großer Meterstab und ein Maßband zur Spurensicherung, Warnwesten und eine Beatmungsmaske. Auch die Ladekabel finden sich in einer Kiste in dem Auto, das mit seinen 170 PS eine Höchstgeschwindigkeit von 150 Stundenkilometern erreichen kann.

Für normale Dienstfahrten geeignet

Für den normalen Streifendienst werde das Fahrzeug, das als Elektropionier gilt, nicht verwendet. Es sei vielmehr eine Unterstützung und eigene sich für normale Dienstfahrten, sagt der Schwabmünchner Inspektionsleiter Markus Graf. Als "Unterstützung vor allem im innerstädtischen Bereich" hatte auch Innenminister Joachim Hermann die Elektrofahrzeuge beworben, als sie 2015 für den Polizeidienst vorgestellt wurden. Der BMW i3 kam damals erstmals als Polizeifahrzeug zum Einsatz. Ende der Woche wird der Elektroflitzer wieder zum Polizeipräsidium Schwaben-Nord gefahren – anschließend kann ihn eine andere schwäbische Inspektion nutzen. Dauerhaft zum Fuhrpark der Schwabmünchner Polizei gehört ein anderes auffälliges Fahrzeug.

Größer und schneller

Seit wenigen Tagen nutzen die Beamten einen Audi Q5. Der Diesel-SUV ist besonders für Fahrten im Gelände geeignet. Er ist nicht nur stärker als der Elektroflitzer, sondern auch deutlich schneller und größer. Im Kofferraum kommen so zum Beispiel Schusswesten und Helme, Maschinenpistolen, ABC-Schutzmasken und sogar ein Besen unter. Den brauchen die Beamten, wenn es auf der Straße gekracht hat und schnell Scherben weggekehrt werden müssen.

