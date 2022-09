Divertimento spielt in Schwabmünchen die schönsten Melodien aus Musicals

Die Orchestervereinigung Divertimento tritt zusammen mit mehreren Solisten und einem Chor in der Stadthalle in Schwabmünchen auf und präsentiert "Musical Memories".

Die Orchestervereinigung Divertimento entwickelte sich im Jahr 2016 aus dem Projektorchester Schwabmünchen, das fast zwei Jahrzehnte lang durch regelmäßige Aufführungen das musikalische Leben der Region mitgeprägt hatte. Jürgen Scholz, Leiter des Orchesters, war bis zu seiner Pensionierung als Musiklehrer am Leonhard-Wagner-Gymnasium in Schwabmünchen beschäftigt. Für die von ihm gemeinsam mit Alfred Vogler initiierten, mitreißenden Musicalaufführungen erhielten die beiden den Kunst- und Kulturpreis der Stadt. Mit der Orchestervereinigung setzt Scholz diese musikalischen Aktivitäten nun fort. Das Orchester besteht aus Laienmusikern aus der gesamten Region.

So abwechslungsreich ist das Repertoire von Divertimento

Denn obwohl es sich um ein Kammerorchester in "klassischer" Besetzung handelt, ist das Repertoire sehr abwechslungsreich. Neben traditionellen Kompositionen aus Zeiten des Barock, der Klassik und Romantik stehen auch Werke aus anderen Genres auf den Programmen des Orchesters. Sie reichen von Filmmusik bis hin zur gehobenen Unterhaltungsmusik.

Divertimento präsentiert am Freitag, 30. September, die bekanntesten und schönsten Melodien aus Musicals wie "Cats", "Phantom der Oper", "König der Löwen" und vielen mehr in der Stadthalle Schwabmünchen. Die Karten für das Konzert "Musical Memories" können ab sofort telefonisch unter 08232/9633182 oder per E-Mail an m.eberle@schwabmuenchen.de reserviert werden. Bitte vollständigen Namen sowie Telefonnummer angeben. Die Zuschauenden erhalten feste Sitzplätze. Die Bezahlung von zwölf Euro erfolgt an der Abendkasse, Kinder bis sechs Jahre sind frei. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. (AZ)