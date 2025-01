Django 3000 spielt mitten im Saal

Und wieder gab es bei der Buchhandlung Schmid Schwabmünchen etwas zum ersten Mal: Die Gruppe Django 3000 spielte in den Ulrichswerkstätten nicht auf der Bühne, sondern, auf eigenen Wunsch, umringt von Publikum in der Mitte des Saals. Mehr als 200 Fans durften es, so wollte es die Band, nicht sein. Das Ergebnis: Die Stimmung an diesem Abend war großartig, die Stühle waren bei den meisten fetzigen Songs unnötig, alles stand, klatschte und tanzte. Da ging so richtig die Post ab, so, wie es Django 3000 gewöhnt ist.

