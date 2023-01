Drei Schauspieler bringen den Jennerwein auf die Bühne

Heinz Josef Braun, Stefan Murr und Johanna Bittenbinder treten in der Schwabmünchner Stadthalle auf.

Als grandios bezeichnet und mit viel Applaus bedacht wurde das Hörspiel "Tannöd" in Schwabmünchen. Jetzt bringen drei bekannte Schauspieler ihr neustes Werk, die Geschichte um den Wildschütz Jennerwein, auf Einladung der Buchhandlung Schmid in der Stadthalle am Samstag, 14. Januar, zur Aufführung.

In dem Live-Hörspiel verkörpern die Autoren Heinz Josef Braun, Johanna Bittenbinder und Stefan Murr alle Rollen selbst, begleitet von der "vogelwilden Musik" des Art Ensemble of Passau.

Es geht um das sagenumwobene Leben des Georg "Girgl" Jennerwein, der nach seinem Tod mit 29 Jahren (1877) durch das anschließend verfasste Jennerwein-Lied riesige Bekanntheit erlangte und zum Volkshelden sowie Symbol der Freiheit hochstilisiert wurde.

Weiberheld, Raufbold und Wirtshausbruder

Jennerwein war der uneheliche Sohn der "Kleingütlerstochter" Anna. Sein angeblicher Vater wurde ebenfalls beim Wildern erschossen. Georg Jennerwein arbeitete als Holzknecht, war ein guter Zitherspieler, Gstanzlsänger und Schuhplattler, wird aber auch als "Weiberheld, Raufbold und Wirtshausbruder" beschrieben. Er diente zusammen mit seinem eventuellen späteren Mörder Josef Pföderl als Soldat im deutsch-französischen Krieg. Weil er dem Jagdgehilfen später dessen Freundin "Agerl" ausspannte, soll dieser Jennerwein hinterhältig beim "Wildern" nahe dem Bodenschneid-Gipfel, volkstümlich "Peißenberg" genannt, erschossen und dann dessen Selbstmord vorgetäuscht haben. Wie genau sich alles in der Schlierseer Gegend zugetragen hat, ist nicht bekannt. Viele Geschichten und Legenden ranken sich bis heute um Leben und Tod des feschen Wildschützen Jennerwein.

Die drei Schauspieler beleuchten ihn aus einer völlig eigenen Perspektive und zeigen das Bild eines aufregenden, unberechenbaren und mysteriösen Charakters. Zuvor gab es schon viele Versuche auf der Bühne und im Fernsehen, in Kinofilmen und Romanen, der Figur Jennerwein etwas näherzukommen.

Karten für die Veranstaltung in der Stadthalle Schwabmünchen am Samstag, 14. Januar, Beginn 20 Uhr, gibt es in der Buchhandlung Schmid und im Internet.