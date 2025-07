Schwabmünchen feiert drei Tage lang

Der Countdown läuft und Petrus ist aller Voraussicht nach wohlgesonnen: Von Freitag bis Sonntag werden die Neue Mitte in Schwabmünchen und der Stadtgarten zum pulsierenden Mittelpunkt der Stadt. Das Stadtfest mit seinem abwechslungsreichen Programm wird drei Tage lang ein Treffpunkt für Jung und Alt. Los geht es am Freitag.

Gutes Essen und französische Chansons

Um 18.30 Uhr beginnt die Lange Tafel für jedermann. Hier können sich die Besucher mit selbst mitgebrachten Köstlichkeiten gemütlich mit Freunden, Bekannten und auch Unbekannten treffen und einen schönen Abend miteinander verbringen. Gleichzeitig feiern die „Freunde von Giromagny“ das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft. Zahlreiche Gäste aus Frankreich werden zum großen Auftakt anwesend sein. Am „Fairtrade Tisch“ freut sich die Steuerungsgruppe Fairtrade über Interessierte, die sich über das Thema informieren möchten. Umrahmt wird die Veranstaltung zunächst mit französischen Chansons des Ensembles „Comme ci, comme ça“ mit der unvergleichlichen Stimme der Schwabmünchnerin Judith Dölle-Kohn, bevor später die Band „Soulmine“ mit Soul und Groove für Stimmung sorgt.

Viele Mitmachangebote im Stadtgarten

Weiter geht es am Samstag ab 16 Uhr mit Aktionen der örtlichen Vereine. Dabei ist nicht nur auf der großen Bühne im Stadtgarten einiges geboten. Auch viele Aktionen für Groß und Klein stehen auf dem Programm wie das Parkbähnle des Verschönerungsvereins, ein Fußball-Parcours des SV Schwabegg oder die große Hüpfburg des TSV Schwabmünchen. Parallel findet in der Museumstraße beim Jugendzentrum von 17 Uhr an die Skate- und Art-Night des Jugendbeirats statt. Bei entspannter Musik, Essen und Trinken kommen auch die jugendlichen Besucher auf ihre Kosten. Zudem gibt es eine Batik- und Freundschaftsbänderstation. Die große Open-Air-Rocknacht im Stadtgarten startet ab 19.30 Uhr startet. Die Augsburger Bands „Untamed“ und ab 21 Uhr „Coldheart“ sorgen mit großen Classic-Rock-Hits für Partystimmung.

Rockmusik im Stadtgarten

„Untamed“, zu Deutsch „ungezähmt“, ist ein Vollpower-Trio um Frontman Domi Niggl, das modernen Hard-Rock mit Einflüssen aus Punk, American-Rock und etwas Pop kombiniert. Die 2019 gegründete Band wird dem Publikum einheizen, bevor die sechs erfahrenen Musiker von „Coldheart“ dann die Bühne entern.

Auch am Sonntag locken die Stände der Vereine ab 15 Uhr wieder mit Aktionen, kühlen Getränken und Speisen die Besucher. Den Auftakt des Bühnenprogramms machen der Mittelstetter Faschingsclub, die Menkinger Garde des TSV und weitere Tanzgruppen, bevor um 17.30 Uhr zum Finale im Stadtgarten die „Brazzeria Brass Band“ spielt und anschließend ab 19.30 Uhr „Loamsiada“ mit Mundart-Pop das Publikum in ihren Bann ziehen wird.

Diese Straßen sind gesperrt

Für das Stadtfest gilt eine Straßensperrung ab der Burgstraße bis zur Einmündung Ferdinand-Wagner-Straße inklusive Raiffeisenstraße von Samstag, 13 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr. Zusätzlich ist am Samstag von 15 bis 24 Uhr die Museumsstraße für die „Skate-Night“ gesperrt. Hier besteht auch ein beidseitiges Halteverbot. Die AVV-Haltestellen „Altes Rathaus“ und „Altes Rathaus Süd“ werden für die Dauer der Veranstaltung nicht angefahren. Als Ersatzhaltestelle dient die Bushaltestelle Holzheystraße (Haltestelle Festplatz). Als Parkplätze stehen die Parkplätze an der Jahnstraße, an der Holzheystraße (Festplatz) und der Parkplatz bei den Leonard-Wagner-Schulen zur Verfügung. Öffentliche Toiletten finden die Besucher bei der Geyerburg.

Das Programm im Überblick Freitag, von 18.30 bis 22 Uhr: Lange Tafel im Stadtgarten: Speisen und Getränke dürfen selbst mitgebracht werden. Live-Musik mit „Comme ci, comme ça“ und „Soulmine“, der Weltladen verkauft fair gehandelten Wein und Getränke, der Gebrauchs- und Sporthundeverein bietet Waffeln und Aperol an, die Menkinger Narren kümmern sich um Grillspezialitäten. Samstag, 16 Uhr bis Mitternacht: Skate- und Art-Night des Jugendbeirats in der Museumstraße von 17 bis 22 Uhr, Performances mit Breakdance-Weltmeister Ditto Winterstein in der Fuggerstraße, 16 bis 21 Uhr. Die Aktionen der Vereine finden zwischen 16 und 20 Uhr statt. Bühnenprogramm: 16 Uhr Trachtenkapelle Alpengruß, 17 Uhr Tanzgruppe Sunny Kids, 17.05 Uhr TSV Trendsportabteilung, 17.20 Uhr Schwabmünchens Tanzwelt, 17.30 bis 19.30 Uhr Soundcheck der Bands, 19.30 bis 21 Uhr Open-Air-Rock mit „Untamed“, 21 bis 24 Uhr Open-Air-Rock mit „Coldheart“. Sonntag, 15 bis 21.30 Uhr: Aktionen der Vereine von 15 bis 18 Uhr; Bühnenprogramm: 15 Uhr Mittelstetter Faschingsclub, 15.10 Uhr Menkinger Garde und Jugendgarde TSV, 15.15 Uhr TSV Taekwondo/Ju-Jutsu, 15.25 Uhr Tanzgruppen Flippies und Little Diamonds, 16 bis 17.30Uhr Soundcheck der Bands, 17.30 bis 19 Uhr Open-Air-Konzert mit „Brazzeria Brass Band“, 19.30 bis 21.30 Uhr Open-Air-Konzert mit „Loamsiada“. Bewirtung auf dem Stadtplatz und in der Fuggerstraße.