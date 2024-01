Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Schwabmünchen

Drei Verletzte und 11.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag in Schwabmünchen.

Ein Fehler mit Folgen unterlief am Donnerstag gegen 12.20 Uhr einer 66-jährigen Autofahrerin in Schwabmünchen. Sie wollte laut Polizei von der Gottlieb-Daimler-Straße in die Albert-Einstein-Straße. Dafür überquerte sie die Kreisstraße A30. Allerdings übersah sie eine 32-jährige Autofahrerin, die sich auf der vorfahrtberechtigten Kreisstraße befand. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Fahrerinnen und ein Kleinkind leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Mutter mit ihrem Kind in ein Krankenhaus, während sich die 66-Jährige selbst in ärztliche Behandlung begab. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 11.000 Euro geschätzt. (AZ)