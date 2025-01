Dreijähriger spazierte alleine durch Schwabmünchen

Ohne Angst und Furcht spazierte am Freitag ein dreijähriger Bub durch die Fuggerstraße in Schwabmünchen. Das fiel gegen 14 Uhr einer Frau auf, die anschließend die Polizei verständigte.

Der Bub konnte den Beamten verständlicherweise nichts über seine Eltern und sein Zuhause sagen. Die Beamten wollten den Knirps deshalb zur Polizeidienststelle in Schwabmünchen bringen. Kurz vor der Fahrt löste sich der Fall: Die suchende Mutter fand sich in der Nähe des Streifenwagens und schloss ihren Sohn in die Arme. (AZ)