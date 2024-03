Dreistündiges Streichkonzert im Schwabmünchner Stadtrat

Plus Drastische Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer zwingen Schwabmünchen zum Sparen. Wie es gelingt, den Gesamthaushalt zu reduzieren.

Bei der Vorberatung des Verwaltungshaushalts war eines schon lange klar: Schwabmünchen muss sparen. Hauptgrund sind die massiven Rückzahlungen der Gewerbesteuer, die nun den Rotstift zum Hauptwerkzeug in der Verwaltung, vor allem der Kämmerei, gemacht haben.

Schon vor der Beratung des Verwaltungshaushalts konnte durch Kürzen und Verschieben auf einen späteren Zeitpunkt der Gesamthaushalt auf der Ausgabenseite um zwölf Millionen reduziert werden. "Die Haushaltsberatungen in diesem Jahr sind nicht vergnügungssteuerpflichtig", stellte Bürgermeister Lorenz Müller dazu fest.